Šodien Liepājā bija paredzēta Latvijas basketbola līgas (LBL) otrā bronzas sērijas spēle starp "Liepājas" un "Ogres" basketbolistiem. Pirmajā mačā Ogrē uzvaru ar 90:87 svinēja "Ogres" basketbolisti, Kristapam Dārgajam izceļoties ar "triple double". Tas bija kāda basketbolista pirmais "triple double" Latvijas basketbola līgā kopš 2017. gada, kad Malkolms Grifins "Liepājas" sastāvā izcēlās ar 14+11+11.
Latvijas basketbola līgas direktors Kristaps Janičenoks sarunā ar portālu "Sportacentrs.com" atklāja, ka šodienas otrā spēle starp komandām nenotiks. "Ogres" vienība šorīt ziņojusi par pozitīvu Covid-19 gadījumu kādam basketbolistam. Līdz ar to kontaktpersonas dosies karantīnā uz 10 dienām, ievērojot valstī noteiktos Covid-19 drošības noteikumus. Šobrīd "Ogres" komanda gaida rīkojumus no Slimības profilakses un kontroles centra (SPKC), pēc kā veiks tālākas darbības, portālam "Sportacentrs.com" atklāja komandas ģenerālmenedžeris Jānis Laganovskis.
Šosezon šī ir otrā reize, kad "Ogrē" tiek atklāts Covid-19. Februāra sākumā atsevišķi basketbolisti sasirga ar Covid-19, visai vienībai dodoties karantīnā. Šosezon saslimšana ar Covid-19 oficiāli tika ziņota visās LBL komandās, izņemot "Latvijas Universitātē".
Pagaidām nav skaidrs, kā šī sērija turpināsies. Drīzumā LBL nāks klajā ar paziņojumu par turpmāko sērijas gaitu. Tā ir piedāvājusi komandām savus priekšlikumus, kurus kopīgi jāizrunā. Pirms sezonas tika izstrādāts Covid-19 drošības protokols, kurš paredzēja dažādus mērus, kā, piemēram, ģērbtuvju dezinficēšanu pirms un pēc spēlēm, sekretariāta personāla mutes un deguna aizsegu lietošanu un daudz ko citu.
BK "Ogre" šī ir trešā bronzas sērija pēdējo četru gadu laikā. 2018./2019. gada sezonā, pārspējot "Jūrmalas" basketbolistus, tā pirmo reizi kluba vēsturē izcīnīja bronzas medaļas. "Liepājai" šī ir pirmā cīņa par bronzu kopš 2015./2016. gada sezonas, kad tā ar 2-3 piekāpās "Ventspils" basketbolistiem.