Spēles sākums Ogrē nebija rezultatīvs. Liepājnieki labi darbojās aizsardzībā, bet nespēja realizēt metienus no tuvas distances. Pateicoties Andre Vokera spējai izprovocēt pretinieku uz pārkāpuma diez gan izmisīga tālmetiena laikā, ogrēnieši pēc divām spēlētām minūtēm izvirzījās vadībā ar 5:0. Nākamās minūtes laikā "Liepāja" panāca izlīdzinājumu. Vairākas minūtes komandas sīvi cīnījās par katru laukuma centimetru, nereti saņemot sodus. Auguma pārsvars bija "Liepājai", bet ogrēnieši aktīvi gāja pēc atlēkušajām bumbām abos laukuma galos. Viesiem izdevās izvirzīties vadībā ar 15:10, bet pirmās ceturtdaļas otrajā pusē komandas regulāri apmainījās ar rezultatīviem uzbrukumiem. Pusotru minūti līdz ceturtdaļas beigām Guntis Sīpoliņš pēc neprecīza tālmetiena trieca bumbu grozā no augšas un deva viesiem līdz tam lielāko pārsvaru spēlē. Pēc 10 spēlētām minūtēm "Liepāja" bija vadībā ar 29:22.
Otro ceturtdaļu ar precīzu tālmetienu sāka Roberts Krastiņš, bet Sīpoliņš brīdi vēlāk vēl palielināja viesu pārsvaru par pieciem punktiem (37:22). Pēc minūtes pārtraukuma liepājnieki turpināja regulāri un viegli tikt pie punktiem, kamēr mājinieki paļāvās uz tālmetieniem. Vokers vienu trāpīja, bet brīdi vēlāk liepājnieki pirmo reizi panāca 20 punktu pārsvaru (45:25). Sirsniņa tālmetiens un ātrā pāreja uzbrukumā ļāva ogrēniešiem ātri piecus punktus atspēlēt. "Liepāja" paņēma pārtraukumu, bet pēc pāris minūtēm atjaunoja 18 punktu pārsvaru (51:33). "Ogres" vilcējs turpināja būt Vokers, kurš trāpīja divus tālmetienus. Kā pirmajā, tā arī otrajā ceturtdaļā pēdējai pēdējais punktus guva Renārs Magone, bet "Liepāja" pēc pus spēles bija vadībā ar 53:45.
Pēc lielā pārtraukuma komandām nesekmējās ar punktu gūšanu. Vien pēc divām ar pusi spēlētām minūtēm Roberts Blumbergs salauza ledu. Tuvojoties trešās ceturtdaļas vidum, Sirsniņam izdevās realizēt divus tālmetienus, sadeldējot mājinieku deficītu līdz trim punktiem (55:58). Trīs minūtes līdz ceturtdaļas beigām Uģis Pinete panāca izlīdzinājumu, bet otrā laukuma galā vēl vienu skaistu triecienu grozā no augšas veica Sīpoliņš. Ogrēnieši spēja veikt vēl vienu nelielu izrāvienu, iekrājot piecu punktu pārsvaru. Pirms izšķirošā spēles nogriežņa "Ogre" bija vadībā ar rezultātu 68:63.
Ceturto ceturtdaļu ļoti labi sāka ogrēnieši, nostiprinot savu vadību līdz 11 punktiem (74:63). Liepājnieki bija pilnībā pazaudējuši spēles pavedienu. Pēdējās 15 minūtēs viesi guva vien 14 punktus. Ceturtdaļas otrajā pusē spēles gaita izlīdzinājās, bet liepājnieki nespēja veikt kādu nopietnāku izrāvienu, lai vēl apdraudētu "Ogres" uzvaru. Ogrēnieši pārliecinoši aizvadīja cīņas beigas, svinot panākumu ar rezultātu 92:74.
"Ogres" labā 20 punktus guva un astoņas rezultatīvas piespēles atdeva Andre Vokers, bet 16 punkti Uģa Pinetes kontā. "Liepājas" rindās ar 17 punktiem un 10 atlēkušajām bumbām izcēlās Guntis Sīpoliņš.