-Abām komandām šīvakara mačā nevarēja palīdzēt vairāki atslēgas spēlētāji. Mājinieku rindās nebija Riharda Zēberga un Prentisa Niksona, kā arī Nika Jansona, bet rīdzinieki maču aizvadīja bez sava efektīvākā vīra - pamatcentra Edvarda Mežuļa, kurš iedzīvojies savainojumā.
-Uldis Švēde atgriezās uz ogrēniešu komandtiltiņa. Kluba jaunākais papildinājums Lauris Blaus pirmo maču divu gadu laikā "Ogres" rindās sāka pamatpieciniekā.
Spēles pirmajās minūtēs Gunta Endzela vadītie studenti atradās priekšā. Ogrēnieši aizsardzībā izmantoja zonas aizsardzību, bet uzbrukumā spēles ievadā nespēja trāpīt metienus no labām pozīcijām un dominēja cīņā zem groza, izmantojot pārsvaru auguma centimetros. Pirmās ceturtdaļas izskaņā mājiniekiem padevās izrāviens, kas ļāva pirmo reizi izvirzīties vadībā un divu minūšu pārtraukumā doties ar plus deviņi.
Otrā ceturkšņa ievadā ceturto piezīmi izpelnījās "Latvijas Universitātes" rezultatīvākais basketbolists Dāvids Vīksne, uzbrucējam tiekot nomainītam. Iniciatīvu uzņēmās LU aizsargs Ričards Vitoļskis, kura rezultatīvās darbības ļāva studentiem ne tikai panākt līdzsvaru uz tablo, bet arī pārņemt vadības grožus. Puslaika beigās gan "Ogre" izlīdzināja rezultātu - 46:46.
Trešajā ceturksnī mājinieki atguva iniciatīvu un turējās nelielā vadībā, pateicoties Mata Jucika, Jāņa Antropa un Renāra Magones rezultativitātei. Izšķirošo pārsvaru "Ogre" nodrošināja ceturtās ceturtdaļas ievadā, kad jau minētais lietuvietis Jucikcs, Kristaps Dārgais un Uģis Pinete īsā brīdī nodrošināja divciparu pārsvaru. "Latvijas Universitāte" vēlreiz atspēlēties nespēja un mājinieki svinēja panākumu - 93:79.