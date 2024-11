Ogrē cilvēki mīl doties pārgājienos - sākot no Ogres Zilajiem kalniem līdz pat "Apkārt Latvijai"

100 kilometri vienā dienā

Eduards saka, ka lielāko motivāciju dod vēlme “izpētīt Latviju un vēlāk arī pasauli, dodoties uz vietām, par kurām cilvēkiem nezina un par kurām Googlē nevar atrast informāciju.” Tam līdzās tā ir iespēja uzlabot savu un citu cilvēku dzīvi.

“Reizēm ir sajūta, ka esmu dakteris un jaunie pārgājiena biedri ir mani pacienti, kuri pie manis griežas ar visu smago nastu, ko dzīve tiem uzkrāvusi. Es cenšos viņos atgriezt dzīves prieku un laimi, lai var noticēt, ka dzīve turpinās.”

Aktīvais pārgājienu organizētājs atceras, ka iekšējā dziņa ceļot dzima jau agrā bērnībā, lai arī pilnībā apzināta tā ir tikai pēdējos gados. Ar smaidu Eduards saka, ka to, ka patīk staigāt un izzināt pasauli, viņš apjautis jau divu gadu vecumā, kad “dzīvojot laukos spēju aizklīst kilometriem tālu, un arī no trīs gadu vecumā, dzīvojot Rīgā nekas nemainījās, patika doties un dzīties nezināmajā.”

Kad dzīvē bija ieturēta desmit gadus gara pauze no sporta, Eduards izvirzīja mērķi – noiet 100 kilometrus vienā dienā. Lai to īstenotu, pagāja trīs mēnešu treniņš un aptuveni pieci “piegājieni”.

Pārgājieni draugiem un svešiniekiem

“2023.gadā sāku nejauši rīkot pārgājienus draugiem, ar kuriem iepazinos kādā citā pārgājienā. Paralēli tam es biju noskrējis Rimi maratonu, un tad Trektours 100 kilometru distancē sarāvu krampī kāju un pēdējos 55 kilometrus tā arī nogāju - ar visu krampi. Es sasniedzu savu mērķi, tomēr kopš tā laika es vairs neesmu skrējis, bet tikai staigājis. Kad maniem draugiem apnika šie manis organizētie pārgājieni, sāku tos taisīt svešiniekiem, un izvirzīju sev personīgo mērķi – apiet apkārt Latvijai 2024. gadā,” dalās Eduards. Šobrīd ir atlikuši vien kādi 100 kilometri, kas jānoiet."

Lai pabeigtu gājienu apkārt Latvijai, vēl jānoiet posms “No Subates līdz Krāslavai”, to iecerēts paveikt decembrī. Pēc tam Eduards plāno uzkrāt pieredzi ar pārgājieniem aiz robežām. Viņš neslēpj, ka ļoti vēlas turpināt ar ceļošanu pa pasauli caur dažādiem pārgājieniem vēl nezināmās vietās.

Zinātāji mēdz teikt, ka Eduarda rīkotajos pārgājienos “nevar čīkstēt”. Jautāts, ko pārgājienu organizētājs atbild, ja kāds viņam saka, ka palicis pavisam grūti, Eduards ir kodolīgs: “Mans mīļākais teiciens šādās situācijas - viss ir galvā.”

Dažādas vietas, atradumi un jauni iespaidi katrā pārgājienā garantēti, foto no personīgā arhīva

Iztēlojies un - realizē

“Sevi izaicināt gadās ik pa laikam, lai augtu un gūtu pieredzi. Piemēram, kad es sāku pirmo posmu “apkārt Latvijai”, tas bija no Rīgas līdz Saulkrastiem 50 kilometru garumā un mīnus 20 grādos.

Nesen izdomāju, ka dāmām, kas piedalās arī “Apkārt Latvijai” posmā, ir jāpiesakās pārgājienam “Kolka-Dubulti”. Tajā piedalās tikai stiprākie no stiprākajiem. Izdomāju, ka šis posms ir jāpadara vēl interesantāks. Izvirzījām mērķi, ka tas jānoiet 30 stundu laikā, kamēr kopējais kontrollaiks ir 55 stundas, no kurām 50% dalībnieku finišē pēdējās piecās stundās. Mēs to izdarījām, katrā kontrolpunktā labojot savu vietu "reiz 2". Pirmo kontrolpunktu sasniedzām 43.- 45. vietā no 545 dalībniekiem, nākamo jau 24.-26. vietā un pēdējo kontrolpunktu ieņēmām ar 14.-16. vietu. Finišu mēs sasniedzām kā 12. vietas un dāmas kā 14.un 15.vietas ieguvējas,” ar lepnumu stāsta Eduards.

Distance tika pieveikta 29 stundās. Gājienā “Kolka-Dubulti” piedalījās 545 dalībnieki (279 sievietes un 266 vīrieši), no kuriem finišu sasniedza – 411 (204 sievietes un 207 vīrieši) jeb 75% no startējušajiem. Eduards ir pārliecināts, ka “visu, ko tu spēj iztēloties, tu spēj realizēt.”

Atvērts jauniem dalībniekiem

Par datumiem, pārgājienu garumiem un izmaksām ar Eduardu var sazināties, rakstot WhatsApp 26783276 vai atrodot Eduardu Gabranu sociālajās platformās Facebook un Instagramm.

Šī gada noslēgumā, 31.decembrī, pārgājienu organizators aicina pievienoties jebkuru interesentu 3,5 kilometru aplī pa Ķemeru tīreli saullēktā. Līdz tam ieplānotie maršruti ir visdažādāko garumu posmi pa skaistākajām pārgājienu vietām. Jau drīzumā novembrī tiks izstaigāti posmi -

apkārt Dalbes purvam (10 km/13. novembrī), “Kurzemes džungļos” (20 km / 16. novembrī, apkārt Juglas ezeram (25 km/17.novembrī), 13 kilometrus garumā Lielupē (20.novembrī), kā arī vēlreiz “8 km randiņš Ogres Zilajos kalnos” 27.novembrī.

Intensīvs plānojas arī decembris - kā stāsta Eduards, grūts, bet aizraujošs būšot pārgājiens 5.-8.decembrim posmā Subate-Daugavpils-Krāslava pa Baltkrievijas pierobežu, 14.-15.decembrim ekspedīcija uz nekurieni Latgalē, 21.-22.decembrim notiks “Ziemassvētku tinderis”, uz ko var pieteikties tie, kam nav otrās pusītes (vecumā 25-45 gadiem), 28.decembrī būs 20 km garš Ceļojums uz Sloku, 29.decembrī būs Ceļojums pa seno jūras krastu (Lapmežciems/Antiņciems/Ķemeri).

Netālu no Dubkalnu karjera, Ikšķiles pusē, foto no personīgā arhīva