Kamēr "Ogre" Latvijas un Igaunijas līgas sezonu noslēdza ar bronzas godalgām, tikmēr LU basketbolisti ar četrām uzvarām un pēdējo vietu turnīra tabulā. Zīmīgi šīs sērijas kontekstā, ka divas no šīm uzvarām LU izcīnīja pret "Ogrei", kas būs spiesta iztikt bez savainotā Kristapa Dārgā. Aktuāls bija jautājums, vai LU spēs šajā sērijā sagādāt kādu pārsteigumu, uz ko varēja sākt atbildes meklēt jau pirmajā spēlē.
Šī spēle pagāja aizsardzības un neprecīzu metienu zīmē. Ja pirmajā puslaikā ar punktu gūšanu bija abām komandām, tad otrajā puslaikā nedaudz labāk tomēr klājās laukuma saimniekiem, kuri trešajā ceturtdaļā lauza cīņas gaitu un iekrāja izšķirošo pārsvaru, kas ļāva sēriju sākt ar uzvaru. Izrāvienu veidoja Andre Vokers, kurš spēlē guva 14 punktus un izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas. LU komandā rezultatīvākais ar 13 punktiem un sešām atlēkušajām bumbām bija Kārlis Žunda.
Spēli labi sāka mājinieki, izvirzoties vadībā ar 5:0, bet turpinājumā ar uzbrukumu realizēšanu neveicās vairākas minūtes. Tā LU savu rēķinu atklāja vien ceturtajā minūtē, kamēr ogrēnieši panākumus centās gūt individuāliem centieniem, pirmās ceturtdaļas vidū esot vadībā ar 11:5. Mājiniekiem pirmajā ceturtdaļā izdevās pavisam nemanāmu padarīt Anriju Mišku, kurš tomēr ir viens no galvenajiem LU spēkiem uzbrukumā. Pateicoties Norberta Strautiņa diviem precīzajiem tālmetieniem, LU neļāva pretiniekiem atrauties. "Ogre" saglabāja vadību un pēc 10 spēlētām minūtēm bija vadībā ar 20:16.
Ja pirmajā ceturtdaļā likās, ka aizsardzība dominēja pār uzbrukumu, tad otrajā ceturtdaļā tas bija vēl uzskatāmāk. "Ogre" palielināja rezultāta starpību līdz septiņiem punktiem, bet nekur tālāk netika. Ceturtdaļas otrajā pusē bumba turpināja nekrist grozā, komandām kopā 10 minūtēs gūstot vien 18 punktus. Lielajā pārtraukumā vadībā devās mājinieki - 30:24.
Trešajā ceturtdaļā spēli uzbrukumā uzņēmās Andre Vokers, ar kura sekmēm "Ogre" veica izrāvienu un 13 punktu pārsvaru (39:26). Ceturtdaļas otrajā pusē ogrēnieši ieguva arī 15 punktu pārsvaru, kontrolējot cīņas gaitu. "Ogres" aizsardzība otro ceturtdaļu pēc kārtas atstāja LU zem 10 punktiem, esot vadībā pēc 30 spēlētām minūtēm ar 47:33.
Ceturto ceturtdaļu ar precīzu metienu sāka Kārlis Žunda, bet līdz nākamo rezultatīvo metienu vajadzēja gaidīt ilgi. Īpaši labāk neveicās arī "Ogrei", kas līdz ceturtdaļas vidum palielināja savu pārsvaru līdz 17 punktiem (52:35). Drīz pēc tam LU padevās viens no labākajiem nogriežņiem visā spēlē tieši uzbrukumā, bet neko daudz tas nedeva, jo rezultāta starpība vēl joprojām bija virs 10 punktiem. "Ogre" atjaunoja lielāku pārsvaru un neļāva LU basketbolistiem gūt pat 50 punktus, šajā spēlē svinot pārliecinošu uzvaru ar rezultātu 60:44.