Neilgi pēc gadu mijas, Ventspils komandā tika atklāts Covid-19 inficēšanās gadījums un komanda devās pašizolācijā. Turpmākajās dienās pozitīvi testu rezultāti uzrādījās vēl diviem komandas dalībniekiem. Vīrusa infekcijas dēļ kurzemniekiem nācās pārcelt divas Paf Latvijas Igaunijas spēles. Šī būs komandas pirmā spēle kopš aizvadītā gada 18.decembra, kad pārliecinoši tika pārspēta Latvijas Universitāte (93:58).
Tieši Latvijas Universitāte bija arī Ogres komandas pēdējais pretinieks. Aizvadītās nedēļas nogalē, Ogre pārspēja studentus ar rezultātu 66:60. Pēc lieliskas pirmās ceturtdaļas (25:8) ogrēnieši mazināja spēles temp un tas izrādījās parocīgāks pretiniekiem, kuri atspēlējās no lielā deficīta. Spēles noslēdzošajā ceturtdaļā, LU komandai pat izdevās izvirzīties vadībā, taču Ogre spēja atkopties un izcīnīt vēl vienu uzvaru.
Ventspils sastāvā joprojām lieliski spēlē komandas kapteinis Māris Gulbis. Gulbis ar 21,3 vidēji spēlē gūtajiem punktiem ir līgas otrais rezultatīvākais spēlētājs. Līgas rezultatīvāko spēlētāju četriniekā atrodams vēl viens BK Ventspils spēlētājs. Ventspils leģionārs Kamerons Randls vidēji spēlē izceļas ar 18,3 gūtajiem punktiem un ir līgas ceturtais rezultatīvākais spēlētājs. Daudz problēmu pretinieku komandām sagādā arī Artūrs Ausējs, kurš komandai palīdzējis ar 15,2 punktiem spēlē, kā arī labākais rezultatīvo piespēļu dalītājs – 4,7 vidēji spēlē.
Ogres gūto punktu vezums joprojām tiek dalīts uz vairākiem spēlētājiem. Izteikta uzbrukuma līdera nav, bet bīstams ir ikviens kurš dodas laukumā. Vis rezultatīvākais līdz šim bijis komandas vienīgais leģionārs Andre Volkers, kuram 13,1 punkts vidēji spēlē. Vairāk kā 10 punktus vidēji spēlē gūst arī Pinete (12) un Dārgais (10,8). Dārgajam arī 8,7 izcīnītas bumbas vidēji spēlē (trešais rādītājs līgā), bet labākais rezultatīvo piespēļu dalītājs, protams, ir Rinalds Sirsniņš, kuram 5,4 rezultatīvas piespēles vidēji mačā.
Komandas šobrīd ieņem otro un trešo pozīciju turnīra tabulā. Ventspils divpadsmit aizvadītajās spēlēs izcīnījuši 10 uzvaras, kamēr Ogre četrpadsmit spēlēs izcīnījusi deviņus panākumus.
Spēli no Ventspils olimpiskā centra, plkst.19:00, skaties kanālā Best4sport TV šeit:
Informāciju sagatavoja: BK Ogre