# Pildot "Ogres" galvenā trenera pienākumus, otro uzvaru divās aizvadītās spēlēs izcīnīja Uldis Švēde, ļaujot savai komandai turnīra tabulā pacelties uz sesto pozīciju.
Latvijā noteikto ierobežojumu dēļ, spēle nevarēja tikt aizvadīta mūsu valsts robežās, tādēļ "Latvijas Universitātei" un "Ogrei" savstarpējās cīņas aizvadīšanai bija jādodas uz robežas ziemeļu pusi, lai spēlētu Valgā. Pirmajās minūtēs ogrēniešiem izdevās tikt pie desmit punktu vadības, Kristapam Dārgajam panākot 12:2. Studentiem starpību nedaudz izdevās sadeldēt pirmā ceturkšņa izskaņā ar četriem pēc kārtas gūtiem Gustava Kampusa punktiem - 14:21.
Otrajā ceturtdaļā "Ogre" atsāka sava pārsvara audzēšanu, Rihardam Zēbergam panākot +19 nominālo viesu labā. Ar Edvarda Mežuļa un Norberta Strautiņa gūtajiem punktiem LU savu deficītu sāka deldēt un pārtraukumā komandas devās pie 12 punktu atstatuma - 32:44.
Spēles trešajā ceturksnī lielā mērā tika noņemti visi jautājumi par cīņas iznākumu. Studenti desmit minūšu laikā guva tikai astoņus punktus, kamēr pretspēlētāji sakrāja trīs reizes vairāk. Pēdējā desmitminūtē LU vienībai bija iespēja pamēģināt dažādus taktiskos elementus aizsardzībā, veicot gan presingu pa visu laukumu, gan savu soda laukumu sargājot ar zonas aizsardzību. Šīs spēles izskaņā savu debiju "Ogres" rindās piedzīvoja 17 gadus vecais Ralfs Tumaševs. Skanot beigu signālam, rezultāta tablo vēstīja par 63:82, kas nozīmēja LU otro zaudējumu pēc kārtas, kamēr ogrēniešiem divās pēc kārtas Igaunijā aizvadītās spēlēs izdevies uzlabot savu atrašanās vietu turnīra tabulā.
"Latvijas Universitāte" - "Ogre" 63:82 (14:21, 18:23, 8:24, 23:14)
LU: Vīksne 17, Kampuss 14, Strautiņš 12, Mežulis 4, Vitoļskis 4, R.Avotiņš 4, Miglinieks 3, Putāns 2, Briedis 2, E.Avotiņš 1, Vārna, Lucis.
Ogre: Reisons 24, Zēbergs 16, Poška 13, Pinete 8, Šeperds 7 (9 atl.b.), Dārgais 6 (15 atl.b.), Sirsniņš 5, Antrops 3, Bērziņš, Jansons, Pozņaks, Tumaševs.