"Ogre"/"Hydrox" handbolisti izcīna uzvaru pirmajā ceturtdaļfināla spēlē

"Ogre"/"Hydrox" handbolisti izcīna uzvaru pirmajā ceturtdaļfināla spēlē
"Ogre"/"Hydrox" handbolisti izcīna uzvaru pirmajā ceturtdaļfināla spēlē

"Ogre"/"Hydrox" handbolisti trešdien "SynotTip" handbola virslīgas izslēgšanas spēles sāka ar panākumu pirmajā ceturtdaļfināla mačā. "Ogre"/"Hydrox" savā laukumā ar 43:20 (21:8) uzvarēja "Salaspils" handbolistus un sērijā līdz divām uzvarām izvirzījās vadībā ar 1-0. Ogrēniešiem pa astoņiem vārtiem guva Artūrs Lazdiņš, Toms Lielais un Aleksandrs Pacikaiļiks, septiņus gūtos vārtus pievienojot Renātam Hovratovičam.

Viesu rindās ar astoņiem gūtiem vārtiem izcēlās Kristiāns Strautnieks. 

Otrā sērijas spēle paredzēta sestdien, kad attiecības tiks kārtotas visos četros ceturtdaļfināla pāros.

Jau ziņots, ka Dobeles "Tenax" handbolisti svētdien savā laukumā ar 42:29 uzvarēja Jūrmalas "Sports" vienību un sērijā līdz divām uzvarām panāca 1-0. Citos ceturtdaļfināla pāros "Vaiņode" cīnīsies ar ASK Zemessardz/LSPA, bet Ludzas "Latgols" stāsies pretī MSĢ handbolistiem. Ceturtdaļfināla un pusfināla sērijas norisināsies līdz vienas komandas diviem panākumiem, kamēr čempioni tiks noskaidroti sērijā līdz trim uzvarām.

Pagājušajā sezonā Dobeles "Tenax" finālā ar 3-0 uzvarēja "Ogri".

