Viesu rindās ar astoņiem gūtiem vārtiem izcēlās Kristiāns Strautnieks.
Otrā sērijas spēle paredzēta sestdien, kad attiecības tiks kārtotas visos četros ceturtdaļfināla pāros.
Jau ziņots, ka Dobeles "Tenax" handbolisti svētdien savā laukumā ar 42:29 uzvarēja Jūrmalas "Sports" vienību un sērijā līdz divām uzvarām panāca 1-0. Citos ceturtdaļfināla pāros "Vaiņode" cīnīsies ar ASK Zemessardz/LSPA, bet Ludzas "Latgols" stāsies pretī MSĢ handbolistiem. Ceturtdaļfināla un pusfināla sērijas norisināsies līdz vienas komandas diviem panākumiem, kamēr čempioni tiks noskaidroti sērijā līdz trim uzvarām.
Pagājušajā sezonā Dobeles "Tenax" finālā ar 3-0 uzvarēja "Ogri".