Viesiem ar 12 vārtiem izcēlās Sigmars Sērmanns.
Šosezon Baltijas Handbola līgā ir 13 komandas. Igaunijai un Lietuvai ir piecas vienības. Igaunijai tās ir "Tapa", "Viljandi", Rāsiku "Mistra", "Kehra" un Pelvas "Serviti", Lietuvu pārstāv Alītas "Varsa - Stronglasa", Kauņas "Granitas - Karys", Klaipēdas "Dragunas", Viļņas "Šviesa" un "Vilnius", bet Latviju - iepriekšējās sezonas Latvijas čempione Dobeles "Tenax", "Ogre"/"Hydrox" un Ludzas "Latgols". Šosezon nevienā no turnīriem nestartē viena no pēdējo sezonu vadošajām pašmāju komandām Rīgas "Celtnieks".
Par iepriekšējās sezonas līgas uzvarētājiem kļuva Klaipēdas "Dragunas", kas finālā uzvarēja Viļņas "Švieša".
Latvijas komandas - Dobeles "Tenax", Rīgas "Celtnieks", "Ogre" un Ludzas "Latgols" - Covid-19 ierobežojumu dēļ bija spiestas pārtraukt dalību līgā.