"Ogre"/"Hydrox" ar izcīnītiem astoņiem punktiem 15 spēlēs atrodas 12.vietā, bet Ludzas "Latgols", kas punktus 15 mačos nav izcīnījis, ir pēdējā vietā. Tikmēr vēl viens Latvijas klubs Dobeles "Tenax" ar 19 punktiem ir piektajā pozīcijā 13 komandu konkurencē.
Šosezon Baltijas Handbola līgā ir 13 komandas. Igaunijai un Lietuvai ir piecas vienības. Igaunijai tās ir "Tapa", "Viljandi", Rāsiku "Mistra", "Kehra" un Pelvas "Serviti", Lietuvu pārstāv Alītas "Varsa - Stronglasa", Kauņas "Granitas - Karys", Klaipēdas "Dragunas", Viļņas "Šviesa" un "Vilnius", bet Latviju - iepriekšējās sezonas Latvijas čempione Dobeles "Tenax", "Ogre"/"Hydrox" un Ludzas "Latgols". Šosezon nevienā no turnīriem nestartē viena no pēdējo sezonu vadošajām pašmāju komandām Rīgas "Celtnieks".