Ceturtdiena, 09.10.2025 23:33
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:33
Elga, Elgars, Helga
Sestdiena, 5. februāris, 2022 18:24

"Ogre"/"Hydrox" mājās piekāpjas Alītas "Varsa - Stronglasa"

Leta
"Ogre"/"Hydrox" mājās piekāpjas Alītas "Varsa - Stronglasa"
Sestdiena, 5. februāris, 2022 18:24

"Ogre"/"Hydrox" mājās piekāpjas Alītas "Varsa - Stronglasa"

Leta

"Ogre"/"Hydrox" ar 31:38 (14:17) mājās piekāpās Alītas "Varsa - Stronglasa". Ogrēniešu rindās šodien spēlē ar desmit gūtiem vārtiem rezultatīvākais bija Aleksejs Haisa, kamēr "Varsa - Stronglasa" sastāvā pa astoņiem precīziem metieniem Žigimanta Miceviča un Neda Buronko kontā.

"Ogre"/"Hydrox" ar izcīnītiem astoņiem punktiem 15 spēlēs atrodas 12.vietā, bet Ludzas "Latgols", kas punktus 15 mačos nav izcīnījis, ir pēdējā vietā. Tikmēr vēl viens Latvijas klubs Dobeles "Tenax" ar 19 punktiem ir piektajā pozīcijā 13 komandu konkurencē.

Šosezon Baltijas Handbola līgā ir 13 komandas. Igaunijai un Lietuvai ir piecas vienības. Igaunijai tās ir "Tapa", "Viljandi", Rāsiku "Mistra", "Kehra" un Pelvas "Serviti", Lietuvu pārstāv Alītas "Varsa - Stronglasa", Kauņas "Granitas - Karys", Klaipēdas "Dragunas", Viļņas "Šviesa" un "Vilnius", bet Latviju - iepriekšējās sezonas Latvijas čempione Dobeles "Tenax", "Ogre"/"Hydrox" un Ludzas "Latgols". Šosezon nevienā no turnīriem nestartē viena no pēdējo sezonu vadošajām pašmāju komandām Rīgas "Celtnieks".

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?