"Ogre"/"Hydrox" sestdien Baltijas Handbola līgas spēlē Igaunijā cīnījās neizšķirti. "Ogre"/"Hydrox" spēlēja neizšķirti 33:33 (17:18) ar Rāsiku "Mistra". Viesu labā 11 vārtus guva Aleksandrs Pacikaiļiks, bet sešus vārtus pievienoja Aleksejs Haisa. Igaunijas komandā ar 11 vārtiem izcēlās Vladislavs Naumenko.

Šosezon Baltijas Handbola līgā ir 13 komandas. Igaunijai un Lietuvai ir piecas vienības. Igaunijai tās ir "Tapa", "Viljandi", Rāsiku "Mistra", "Kehra" un Pelvas "Serviti", Lietuvu pārstāv Alītas "Varsa - Stronglasa", Kauņas "Granitas - Karys", Klaipēdas "Dragunas", Viļņas "Šviesa" un "Vilnius", bet Latviju - iepriekšējās sezonas Latvijas čempione Dobeles "Tenax", "Ogre"/"Hydrox" un Ludzas "Latgols". Šosezon nevienā no turnīriem nestartē viena no pēdējo sezonu vadošajām pašmāju komandām Rīgas "Celtnieks".

Par iepriekšējās sezonas līgas uzvarētājiem kļuva Klaipēdas "Dragunas", kas finālā uzvarēja Viļņas "Švieša".

Latvijas komandas - Dobeles "Tenax", Rīgas "Celtnieks", "Ogre" un Ludzas "Latgols" - Covid-19 ierobežojumu dēļ bija spiestas pārtraukt dalību līgā.

