"Ogre"/"Hydrox" sestdien Baltijas Handbola līgas spēlē savā laukumā svinēja uzvaru."Ogre"/"Hydrox" pārspēja Igaunijas "Tapa" ar 35:34 (15:14).Ogrēniešiem deviņus vārtus guva Aleksandrs Pacikailiks, astoņus - Aleksejs Haisa.Viesu rindās desmit vārtus guva Vahurs Olups, deviņus - Rails Ageni.

Dobeles "Tenax" ar 23 punktiem 21 spēlē ieņem septīto pozīciju 13 komandu konkurencē, "Ogre"/"Hydrox" ar izcīnītiem 13 punktiem 21 spēlē pakāpusies uz desmito vietu, bet Ludzas "Latgols", kas punktus 21 mačā nav izcīnījis, ir pēdējā vietā.

Šosezon Baltijas Handbola līgā ir 13 komandas. Igaunijai un Lietuvai ir piecas vienības. Igaunijai tās ir "Tapa", "Viljandi", Rāsiku "Mistra", "Kehra" un Pelvas "Serviti", Lietuvu pārstāv Alītas "Varsa - Stronglasa", Kauņas "Granitas - Karys", Klaipēdas "Dragunas", Viļņas "Šviesa" un "Vilnius", bet Latviju - iepriekšējās sezonas Latvijas čempione Dobeles "Tenax", "Ogre"/"Hydrox" un Ludzas "Latgols". Šosezon nevienā no turnīriem nestartē viena no pēdējo sezonu vadošajām pašmāju komandām Rīgas "Celtnieks".

Par iepriekšējās sezonas līgas uzvarētājiem kļuva Klaipēdas "Dragunas", kas finālā uzvarēja Viļņas "Švieša".

Latvijas komandas - Dobeles "Tenax", Rīgas "Celtnieks", "Ogre" un Ludzas "Latgols" - Covid-19 ierobežojumu dēļ bija spiestas pārtraukt dalību līgā.

