"Ogre" maču sāka ar sešiem pēc kārtas gūtiem punktiem, no kuriem četri bija Jāņa Pozņaka kontā. Jau pirmās ceturtdaļas beigās viesi pēc Riharda Zēberga trīspunktnieka panāca 19 punktu pārsvaru. Otrajā ceturtdaļā viņu pārsvars ne reizi nebija mazāks par 20 punktiem, pēc Laura Miža trīspunktnieka panākot lielāko pārsvaru spēlē - 49:20.
Mača turpinājumā rezultāta starpība pārsvarā bija virs 20 punktu robežas.
Uzvarētājiem Pozņaks guva 19 punktus un izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, bet Andrē Volkers sakrāja 16 punktus un astoņas atlēkušās bumbas.
Mājinieku rindās Edvardam Mežulim tika 14 punkti un septiņas atlēkušās bumbas, bet Norberts Strautiņš sakrāja 11 punktus.
Sērijas pirmajā mačā "Ogre" mājās pieveica LU ar 60:44, bet otrajā studenti savā laukumā bija pārāki ar 82:70. Trešajā mačā Ogrē mājinieki uzvarēja ar 82:60 un atkal izvirzījās vadībā sērijā ar 2-1.
Rezultatīvākais ogrēniešu rindās šajās trīs spēlēs ar vidēji mačā gūtiem 13,7 punktiem bija bijis Andrē Volkers. Studentiem Kārlis Žunda sakrāja vidēji 14,0 punktus mačā.
Šī pāra uzvarētāji pusfinālā tiksies ar "Ventspili".
Latvijas-Igaunijas apvienotajā čempionātā abas komandas šosezon savā starpā aizvadīja piecas spēles, no kurām trijās uzvaru svinēja "Ogres" basketbolisti. Ogrēnieši uzvaras svinēja ar rezultātu 78:67, 83:58, un 69:60, bet studenti uzvarēja ar 70:66 un 73:64.
Apvienotajā līgā bronzas medaļu ieguvējai "Ogres" vienībai līderi ar vidēji mačā gūtiem 15,7 un 13,9 punktiem bija attiecīgi Andrē Volkers un Rihards Kuksiks. LU rindās viens no līderiem šajā rādītājā ar vidēji 13,2 gūtiem punktiem bija Anrijs Miška.
Jau ziņots, ka trešdien "Liepāja" viesos ar 75:79 zaudēja "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", kas sērijā līdz trim uzvarām panāca neizšķirtu 2-2 un piekto spēli.
Šī pāra uzvarētāja pusfinālā tiksies ar apvienotā čempionāta pamatturnīra uzvarētāju un sudraba godalgu ieguvēju "VEF Rīga".
Ceturtdaļfināla, pusfināla un mačā par trešo vietu spēles notiks līdz vienas komandas trim uzvarām, bet finālā - līdz četriem panākumiem.
Spēles par trešo vietu paredzētas 9., 12., 15., 18. un 20.maijā, bet finālsērijas dueļi gaidāmi 8., 11., 14., 17., 19., 21. un 23.maijā.