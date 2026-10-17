“Ogre” izbraukuma spēlē Igaunijā uzvar vienus no pastarīšiem

Rezultatīvākais ogrēniešu rindās bija amerikāņu viesspēlētājs Ovens Lobzingers, kurš iekrāja 23 punktus un izcīnīja deviņas atlēkušas bumbas zem groziem. Juris Vītols tikmēr sameta 13 punktus, bet Bruno Jēkabsons atzīmējās ar duci.
Sākumsastāvi:
Viimsi: Velbs, Kūtiss, Pere, Urviks, Būms
Ogre: Vītols, Dobss, Šilke-Žunda, Lobzingers, Sīpoliņš.
“Viimsi” komanda spēles vadībā atradās vien īsu brīdi pašā mača sākumā. Pirmā ceturkšņa beigās Artūra Visocka-Rubeņa padotie jau bija šofera pozīcijā ar rezultātu 20:15. Otrā ceturkšņa izskaņā Gunta Sīpoliņa precīzajam metienam ar savu raidījumu atbildēja Karls Jurtšenko, tādējādi uz ģērbtuvēm komandām ejot pie 13 punktu starpības.
Mazākais atstatums, kādu “Viimsi” spēja panākt spēles otrajā puslaikā bija pieci punkti, bet Jura Vītola trāpīgais metiens pirms pēdējām desmit minūtēm deva rezultātu 60:48. Pēdējā ceturksnī igauņiem nebija pa zobam mainīt spēles ritējumu, “Ogrei” izcīnot savu sezonas otro uzvaru ar rezultātu 76:69.
“Viimsi” – “Ogre” 69:76 (15:20, 11:17, 22:23, 21:16)
Viimsi: Jurtšenko 20 (11 atl.b.), Pere 16, Urviks 8, Kūtiss 8, Kilks 7, Velbs 6, Būms 2, Kasks 2, Reinarts, Suvi.
Ogre: Lobzingers 23, Vītols 13, Jēkabsons 12, Sīpoliņš 8 (13 atl.b.), Dobss 7, Apsītis 7, Šilke-Žunda 2, Kapustāns 2, Poluiaktovs 2, Hlebovickis.