Tallinas komandā Brendons Čildress guva 18 punktus, kamēr 15 punktus pievienoja Indreks Kajupanks.
Otrā spēle ceturtdaļfināla sērijā paredzēta sestdien.
"Ogre" pamatturnīra beigās pakāpās uz piekto vietu, pēdējās 11 spēlēs piedzīvojot vien divus zaudējumus, kamēr Tallinas vienība ieņēma ceturto pozīciju, pamatturnīru beidzot ar sešām uzvarām pēc kārtas.
LIBL pamatturnīrā komandas aizvadīja divu apļu turnīru. Astoņas labākās iekļuva ceturtdaļfinālā. LIBL čempionus paredzēts noskaidrot finālčetrinieka turnīrā, kas 9. un 10.aprīlī notiks "Arēnā Rīga".
Sezonu noslēgs Latvijas un Igaunijas čempionātu izslēgšanas spēles.
Jau tagad ir skaidrs, ka "VEF Rīga" un "Ventspils" garantējušas vietu pusfinālā, bet ceturtdaļfināla sērijās līdz trim uzvarām spēlēs "Ogre" pret "Liepāju" un "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" pret "Latvijas Universitāti".
LIBL čempionātā 2021./22.gada sezonā piedalās 14 komandas - sešas Latvijas vienības - "VEF Rīga", "Ogre", "Ventspils", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Latvijas Universitāte" un "Liepāja", kā arī astoņas Igaunijas komandas - Tallinas "Kalev"/"Cramo", Raplas "Avis Utilitas", "Parnu Sadam", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Rakveres "Tarvas", Tallinas "Kalev", "TalTech"/"Optibet" un Hābnēmes "Viimsi".