Pasākuma mērķauditorija ir 2010.-2018. gadā dzimušie puiši un meitenes. Pasākuma gaitā būs iespēja izmēģināt dažādus regbija elementus: gan ar rokām, gan kājām savaldīt ovālo regbija bumbu, kā arī izlādēt enerģiju specializētajā mīkstajā inventārā.
Nodibinājums “R.R. fonds” sekmē bezmaksas sporta apguvi astoņās vietās Latvijā divpadsmit dažādos sporta veidos, tostarp regbijā. Fonda sešu pastāvēšanas gadu laikā regbijā ir īstenota virkne dažādu projektu un aktivitāšu: nometnes, starptautiski braucieni, turnīri, pieredzes apmaiņas pasākumi ar dažādu jomu sabiedrības līderiem, stāsta fonda pārstāvji.
Bezmaksas regbija treniņi un dalība sacensībās notiek RKĢ komandas rindās, kuras treneru korpusu papildinājuši franču un angļu speciālisti. Tāpat komandu ir papildinājusi virkne patronu – dažādu nozaru sabiedrības līderi, kuri rūpēsies par aktivitātēm ārpus ikdienas treniņiem, lai sekmētu redzesloka paplašināšanu un vispusīgu personības izaugsmi. Savukārt sadarbībā ar uzņēmējiem jauniešiem jau otro gadu tiek nodrošināta pirmā darba pieredze.
“Šovasar organizējam septiņus “Izmēģini regbiju!” pasākumus gan Rīgā, gan netālās pilsētās. Mērķis ir iepazīstināt ar šo sporta veidu un interesentus aicināt pievienoties ikdienas treniņu procesam Rīgā. Tā kā Latvijas bērnu sports nav lutināts ar bezmaksas sportošanas iespējām, nemaz nerunājot par papildu bonusiem, ko piedāvājam, tad ceram, ka arī Ogrē atradīsim puišus un meitenes, kas priecāsies par šādu iespēju un būs gatavi to likt lietā savas mērķtiecības asināšanai,” norāda fonds valdes priekšsēdētājs Raimonds Rudzāts.