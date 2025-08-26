Apvienojoties ar HK "Olaine" pierādījām, ka kopā esam spēks. Stiprinām komandas garu un saliedējamies. Veiksmīga sadarbība. Kopā pavadīsim šo sezonu arī spēlējot Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionātā hokejā, norāda HK "Ogres Juniors".
Pirmdiena, 25. augusts, 2025 08:16
“Ogre Juniors” hokejistiem 2. vieta turnīrā “U12 Challenge Cup”
Hokeja klubs (HK) “Ogre Juniors” ziņo, ka komanda, kurā Ogres jaunie hokejisti apvienojušies kopā ar saviem vienaudžiem no Olaines, izcīnīja 2. vietu turnīrā “U12 Challenge Cup”.