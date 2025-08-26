Otrdiena, 26.08.2025 14:27
Broņislava, Broņislavs, Natālija, Tālija
“Ogre Juniors” hokejistiem 2. vieta turnīrā “U12 Challenge Cup”

Foto: HK "Ogres Juniors".
Hokeja klubs (HK) “Ogre Juniors” ziņo, ka komanda, kurā Ogres jaunie hokejisti apvienojušies kopā ar saviem vienaudžiem no Olaines, izcīnīja 2. vietu turnīrā “U12 Challenge Cup”.

Apvienojoties ar HK "Olaine" pierādījām, ka kopā esam spēks. Stiprinām komandas garu un saliedējamies. Veiksmīga sadarbība. Kopā pavadīsim šo sezonu arī spēlējot Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionātā hokejā, norāda HK "Ogres Juniors".

