"Ogre" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas spēlē stāsies pretī "Keila" vienībai

Ogrēnieši pēc diviem zaudējumiem pēdējās divās spēlēs ar 101:77 pieveica Keilas "Basket" un ar 92:88 - Tallinas "Bigbank"/"Kalev". Ar četrām uzvarām astoņās spēlēs "Ogre" ir astotā.
"Keila", kam uzvaras mijas ar zaudējumiem, pēdējā cīņā ar 79:66 pieveicot "Rīgas ekselences juniorus", deviņās spēlēs ir izcīnījusi četras uzvaras un 15 komandu čempionātā turnīra tabulā ieņem 11. vietu.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte" (LU), "Liepāja", "Ogre", "Rīgas ekselences juniori", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/"ViA"), "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Basket", Tallinas "Bigbank"/"Kalev", "Keila", "Parnu", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlēs divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā, bet čempions tiks noskaidrots finālspēlē 2027. gada 10. aprīlī, dienu iepriekš notiekot spēlei par bronzas medaļām.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola".