Spēle Olimpiskajā sporta centrā Rīgā paredzēta plkst.19. To tiešraidē translēs televīzijas kanāls "Best4Sport".
Sērijas pirmajā mačā "Ogre" mājās pieveica LU ar 60:44, bet otrajā studenti savā laukumā bija pārāki ar 82:70. Trešajā mačā Ogrē mājinieki uzvarēja ar 82:60 un atkal izvirzījās vadībā sērijā ar 2-1.
Rezultatīvākais ogrēniešu rindās šajās trīs spēlēs ar vidēji mačā gūtiem 13,7 punktiem bijis Andrē Volkers. Studentiem Kārlis Žunda sakrājis vidēji 14,0 punktus mačā.
Šī pāra uzvarētāji pusfinālā tiksies ar "Ventspili".
Latvijas-Igaunijas apvienotajā čempionātā abas komandas šosezon savā starpā aizvadīja piecas spēles, no kurām trijās uzvaru svinēja "Ogres" basketbolisti. Ogrēnieši uzvaras svinēja ar rezultātu 78:67, 83:58, un 69:60, bet studenti uzvarēja ar 70:66 un 73:64.
Apvienotajā līgā bronzas medaļu ieguvējai "Ogres" vienībai līderi ar vidēji mačā gūtiem 15,7 un 13,9 punktiem bija attiecīgi Andrē Volkers un Rihards Kuksiks. LU rindās viens no līderiem šajā rādītājā ar vidēji 13,2 gūtiem punktiem bija Anrijs Miška.
Jau ziņots, ka trešdien "Liepāja" viesos ar 75:79 zaudēja "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", kas sērijā līdz trim uzvarām panāca neizšķirtu 2-2 un piekto spēli.
Šī pāra uzvarētāja pusfinālā tiksies ar apvienotā čempionāta pamatturnīra uzvarētāju un sudraba godalgu ieguvēju "VEF Rīga".
Ceturtdaļfināla, pusfināla un mačā par trešo vietu spēles notiks līdz vienas komandas trim uzvarām, bet finālā - līdz četriem panākumiem.
Spēles par trešo vietu paredzētas 9., 12., 15., 18. un 20.maijā, bet finālsērijas dueļi gaidāmi 8., 11., 14., 17., 19., 21. un 23.maijā.