Līdz spēles pirmajiem vārtiem ilgi nebija jāgaida. Tikai pēc aizvadītas pusminūtes Kristers Čudars ar galvu sagaidīja Mārtiņa Lormaņa centrējumu no labās malas un sita precīzi – 1:0.
Pirmā puslaika turpinājumā nebija tālu, lai Čudars nonāktu aci pret aci ar tukumnieku vārtsargu, bet Ivans Baturins nolasīja situāciju, laicīgi izgāja no vārtiem un likvidēja draudus.
20. minūtē Tukuma futbolisti panāca izlīdzinājumu. Maksims Derkačs izmanīgi iespēlēja Ruslanam Deružinskim, kurš, lai gan atradās četru pretinieku ielenkumā, paguva izdarīt sitienu – 1:1.
Pirmā puslaika turpinājumā Deružinskis izcēlās vēlreiz – 2:1. 21 gadu vecajam uzbrucējam pirmā divu vārtu spēle Virslīgas karjerā. Kaspars Anmanis uzņēma ātrumu pa centru, līdz spēlēja pa kreisi Deružinskim, kurš sita tuvajā stūrī.
Vēl pirms došanās pārtraukumā “Tukums 2000” bija tuvu trešajiem vārtiem. Fantastiski no distances sita ukrainis Derkačs, bet bumbas ceļā stājās vārtu stabs.
“Ogre United” izlīdzinājumu panāca, pateicoties brazīlietim Filipi Mašadu. Viņš tikai minūti pēc došanās laukumā izmantoja tukumnieku aizsardzības nesaprašanos pēc tālās piespēles un panāca 2:2. Mašadu pirmie vārti Virslīgā.
Tas nebija viss. Kompensācijas laikā pēc standartsituācijas savā soda laukumā pārgalvīgi spēlēja tukumnieks Rūdolfs Reingolcs, kurš uzkāpa uz kājas Džonsonam Kabagambem, un galvenais tiesnesis Aleksandrs Anufrijevs nekavējoties nozīmēja 11 metru soda sitienu.
Anufrijevs tika saukts pie VAR ekrāna, bet – nevis lai atceltu pendeli, bet lai parādītu Reingolcam sarkano kartīti par bīstamu spēli.
Pendeli droši realizēja Kristers Čudars, ar spēles pēdējo sitienu atnesot “Ogre United” pirmo uzvaru savā laukumā un otro uzvaru sezonā – 3:2. Ogrēnieši ļoti ilgi gaidīja pirmo uzvaru, bet tagad izcīnīti divi panākumi trīs spēlēs.
OGRE UNITED – TUKUMS 2000 3:2 (1:2)
Vārti: Čudars 1′, 90’+9 (11m), Mašadu 77′ – Deružinskis 20′, 31′
Noraidījumi: Reingolcs 90’+8
Brīdinājumi: Mickēvičs – Štāls, Enjū, Anmanis
Ogre United: Parfjonovs, Hajaši, Vējkrīgers (Estevess 76′), Mickēvičs (Mašadu 76′), Kalniņš, Gulbis (M. Marusijs 57′), Maščenko (Dorošenko 57′), Evelons (Kabagambe 46′), Čudars, Lormanis, Kudeļkins
Tukums 2000: Baturins, Anmanis, Šibata, Reingolcs, Samoilovs, Leoni Gastaldelu (Baumanis 76′), Derkačs, Joksts, Deružinskis, Enjū, Štāls
Galvenais tiesnesis: Aleksandrs Anufrijevs