Ogrēniešu sastāvā pirmo spēli aizvadīja amerikāņu saspēles vadītājs Breilens Reisons, par kura gaidāmo pievienošanos klubs ziņoja jau jūlija beigās, un debitants izcēlās ar 17 punktiem, būdams rezultatīvākais komandā. 13 punktus un piecas rezultatīvas piespēles pievienoja Kristaps Dārgais, bet pa 10 punktiem guva Uģis Pinete un lietuvietis Pauļus Poška, kuram arī sešas atlēkušās bumbas.
Utenas "Juventus" sastāvā 11 punktus guva amerikānis Patriks Millers, kurš Izraēlas "Ironi Nes Ziona" sastāvā šogad ieguva FIBA Eiropas kausu. "Juventus" turpina gatavošanos FIBA Čempionu līgas kvalifikācijai, pirmajā no trim kārtām 13. septembrī tiekoties ar Kapfenbergas "Bulls" no Austrijas. "Ogre" iepriekš pārbaudes spēlēs piekāpās arī Tartu (61:72 viesos) un Šauļu (64:70 mājās) basketbolistiem.
Utenas "Juventus" aizvadītajā sezonā ar 23 uzvarām un 13 zaudējumiem Lietuvas čempionātā ieņēma ceturto vietu. Ceturtdaļfinālā ar 2-0 tika pieveikta "Prienai", pusfinālā ar 0-3 tika piedzīvota sakāve pret Kauņas "Žalgiri", bet cīņā par bronzu ar 2-3 nācās atzīt arī Panevēžas "Lietkabeļa" pārākumu.