Mājinieku labā 20 punktus, astoņas atlēkušās bumbas un četrus bloķētus metienus sakrāja Mats Juciks, bet 11 punkti, 14 atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles Kristapa Dārgā kontā.
Viesiem rezultatīvākais ar 11 punktiem un sešām atlēkušajām bumbām bija Ralfs Kītis, bet Tomass Rādiks astoņiem punktiem pievienoja 11 atlēkušās bumbas.
Pirmajā aplī oktobra sākumā "Ogres" komanda tieši pret "TalTech" piedzīvoja smagāko zaudējumu sezonā (73:103).
"Ogrei" šis bija pirmais mačs pēc mēnesi ilga pārtraukuma, kamēr "TalTech" vienība janvārī jau bija aizvadījusi trīs spēles ar Igaunijas komandām (2-1). Tā ir vienīgā komanda kaimiņvalstī, kas iztiek tikai ar igauņu basketbolistiem.
Ogres komanda ar septiņām uzvarām 13 spēlēs ir sestā, liepājnieki ir uzvarējuši trīs no 13 spēlēm un ieņem desmito vietu, bet "Viimsi" ar bilanci 11-5 ir augstajā ceturtajā pozīcijā.
LIBL pamatturnīrā komandas līdz 20.martam aizvadīs divu apļu turnīru. Astoņas labākās piedalīsies ceturtdaļfināla sērijās, uzvarētājus noskaidrojot divu spēļu summā. LIBL čempionus paredzēts noskaidrot finālčetrinieka turnīrā. Savukārt sezonu noslēgs Latvijas un Igaunijas čempionātu izslēgšanas spēles.
LIBL čempionātā 2021./22.gada sezonā piedalās 14 komandas - sešas Latvijas vienības - "VEF Rīga", "Ogre", "Ventspils", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Latvijas Universitāte" un "Liepāja", kā arī astoņas Igaunijas komandas - Tallinas "Kalev"/"Cramo", Raplas "Avis Utilitas", "Parnu Sadam", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Rakveres "Tarvas", Tallinas "Kalev", "TalTech"/"Optibet" un Hābnēmes "Viimsi".