Pirmdiena, 16. februāris, 2026 11:36

"Ogre Moments" izcīna 2.vietu regulārajā sezonā

"Ogre Moments" izcīna 2.vietu regulārajā sezonā
Ar diviem aizvadītiem posmiem noslēgusies Baltijas Telpu frisbija līgas 2026 regulārā sezona, kurā par uzvaru cīnījās spēcīgākās komandas no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Spraigās un dinamiskās spēlēs tika noskaidroti uzvarētāji gan vīriešu, gan sieviešu divīzijā.

Vīriešu divīzija

Pēc diviem posmiem pārliecinošu pirmo vietu izcīnīja LTU Open, kas sezonu noslēdza bez zaudējumiem (5–0). Komanda demonstrēja stabilu sniegumu gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, apliecinot savu favorītu statusu.

Otrajā vietā ierindojās Salaspils WT (4–1), savukārt trešo vietu izcīnīja Ventspils FK (3–2).

Turnīra tabula:

  1. LTU Open – 5 uzvaras, 0 zaudējumi
  2. Salaspils WT – 4–1
  3. Ventspils FK – 3–2
  4. Tartu Turbulence – 2–3
  5. Ogre Frisbee Club – 2–4
  6. Baltic Dragons – 1–4

Sieviešu divīzija

Sieviešu konkurencē dominēja Salaspils FK, kas divos posmos izcīnīja sešas uzvaras sešās spēlēs (6–0), pārliecinoši nodrošinot pirmo vietu kopvērtējumā.

Otrajā vietā finišēja Ogre Moments par vienu punktu zaudējot Salaspils FK komandai (5–1), bet trešo vietu ieguva Ultimate Saku (4–2).

Turnīra tabula:

  1. Salaspils FK – 6–0
  2. Ogre Moments – 5–1
  3. Ultimate Saku – 4–2
  4. Tartu Ultimate – 3–3
  5. DTS Ultimate – 2–4
  6. Ventspils FK – 1–5
  7. Hyper Flick – 0–6
