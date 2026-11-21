Sieviešu divīzijā par turnīra čempionēm kļuva Igaunijas komanda “Ultimate Saku”, aiz sevis atstājot Latvijas komandas “Salaspils FK” un “Ogre Moments”, kas izcīnīja attiecīgi otro un trešo vietu.
Savukārt vīriešu divīzijā uzvaras laurus plūca “Ventspils Frisbija klubs”, izcīnot pirmo vietu 12 komandu konkurencē. Otro vietu ieguva “Salaspils WT”, bet goda pjedestālu noslēdza komanda “AIM”.
Sieviešu divīzijas kopvērtējums
- Ultimate Saku
- Salaspils FK
- Ogre Moments
- Ventspils Frisbee Club
- Hyper Flick
- Galas
- DTS Ultimate
- SkyForce
Vīriešu divīzijas kopvērtējums
- Ventspils Frisbija klubs
- Salaspils WT
- AIM
- NXT
- Tartu Turbulence
- Valmiera
- KossMix
- Ogre Frisbee Club
- Skraidantys Drambliai
- LYNX
- SkyForce
- Gigolo