"Ogre" neaptur pretinieku leģionārus

• "Tarvas" pārtrauca kopš 27. novembra ieilgušo 12 zaudējumu virkni. Komandām šī bija pirmā savstarpējā spēle šosezon.

• Rakveres vienībai teju izcili padevās spēles sākums, ogrēniešiem pirmo piecarpus minūšu laikā gūstot vienu, kā arī ielaižot 12 punktus.

• Turpinājumā "Ogre" spēja atgūties, līdz otrās ceturtdaļas septītajai minūtei iegūstot septiņu punktu pārsvaru (38:31). Neilgā laika intervālā rakveriešu grozā pa diviem tālmetieniem raidīja Edgars Lasenbergs un Renārs Magone.

• "Tarvas" gan nesalūza, izturot kritisko brīdi un līdz puslaika noslēgumam būtiski pietuvojoties (40:41).

• Otro puslaiku ar vēl vienu precīzu trejaci (44:40) iesāka Magone.

• Nākamajās piecās minūtēs atkal iestrēga "Ogres" uzbrukums, "Tarvas" basketbolistiem veicot 10:0 izrāvienu, kas mājiniekiem ļāva atgūt vadību (50:44).

• "Ogres" izredzes atspēlēties pēcāk pamatīgi iedragāja "Tarvas" komandas ceturtā ceturkšņa pirmajā daļā veiktais astoņu punktu izrāviens, kad laukuma saimnieki pārsvaru palielināja līdz 15 punktu apmēram (71:56).

• Viesi līdz noslēdzošajai minūtei pietuvojās piecu punktu attālumā, tomēr bija par vēlu, lai "Ogre" izglābtos.

• Ogrēnieši šovakar realizēja 12 no 36 divpunktu un 12 no 34 trīspunktu metieniem.

• Rakveres klubs iepriekšējo panākumu izcīnīja 18. novembrī pār "Liepājas" basketbolistiem (96:90).

• "Tarvas" vienībā 62 no 81 punkta iemeta, kā arī trīs ceturtdaļas (30 no 40) atlēkušo bumbu savāca leģionāri: ukrainim Volodimiram Ševčenko 22 punkti un astoņas atlēkušās bumbas, horvātam Antunam Maričevičam double-double (18 punkti un 16 atlēkušās bumbas), kā arī septiņas ogrēniešiem izprovocētas piezīmes. Slovēnis Jans Razdevšeks 14 punktiem pievienoja sešas rezultatīvās piespēles un piecas atlēkušās bumbas.

• Ogrēniešu labā 18 punktus (7/13 metienos no spēles) guva un astoņas atlēkušās bumbas savāca Magone. 12 punkti Lasenberga kontā, double-double (11 punktus un 11 atlēkušās bumbas) nopelnīja komandas kapteinis Kristaps Dārgais. Kārlim Apsītim 11 punkti un piecas cīņā zem groziem iegūtas bumbas, Uģis Pinete iemeta astoņus punktus un septiņas reizes rezultatīvi piespēlēja, savukārt amerikānis Viljams Gerijs Taltons sakrāja deviņus punktus, realizējot vien divus no deviņiem metieniem no spēles.