"Ogre" nenosargā +13 un noskatās, kā "Ventspils" iesoļo Latvijas kausa finālā.Par Latvijas basketbola "Užavas" kausa otro finālisti kļuvusi "Ventspils", kas pusfināla otrajā spēlē minimāli piekāpās Ogrē, tomēr divu spēļu summā kurzemniekiem pietika pārsvars fināla sasniegšanai.

# Lai gan atbildes spēlē "Ventspils" minimāli piekāpās ar rezultātu 85:86, tomēr divu spēļu summā kurzemniekiem palika +6, kas ļāva iekļūt kausa izcīņas finālā pret "VEF Rīga" vienību.

# Cīņas noslēgumā divus izšķirošus trejačus realizējušais Kristaps Mediss kopumā sakrāja 17 punktus. Rezultatīvākais kurzemnieku rindās ar 21 punktu bija Linards Jaunzems, kamēr Artūrs Ausējs pretinieku grozā sameta 18.

# Savu produktīvāko spēli Latvijā aizvadīja "Ogres" amerikāņu viesspēlētājs Prentiss Niksons, kurš sakrāja 22 punktus un astoņas rezultatīvas piespēles Pa 15 punktiem guva abi ogrēniešu kapteiņi Rinalds Sirsniņš un Kristaps Dārgais.

Sākumsastāvi:
Ogre: Sirsniņš, Niksons, Antrops, Dārgais, Juciks.
Ventspils: Tomass, Ausējs, Būmeisters, Sīpoliņš, Šeļakovs.

Vairāk par spēli šeit:

