"Protams, ka ir satraukums par sava favorīta statusa attaisnošanu," par sēriju pret LU izteicās "Ogres" menedžeris Jānis Laganovskis. "Pret "Latvijas Universitāti" nekad nav bijis viegli, to arī labi redzējām pavasara sākumā. Kā tuvojas sezonas beigas, tā šī komanda vienmēr kļūst saliedētāka un meistarīgāka. Nomināli vieglākais pretinieks, jā, bet vai arī dzīvē tā būs?"
"Mēs ļoti ceram, ka sērija pret LU neievilksies," uzsvēra Laganovskis. "Puiši pēc Latvijas-Igaunijas līgas finālturnīra ir krietni izpumpējušies, vēl traumas patraucējušas sezonas izskaņā, tāpēc ceram ceturtdaļfināla sērijā izdarīt visu maksimāli ātri, lai tiek iegūts laiks nedaudz atpūsties."
Laganovskis atzina, ka viņa komanda šajā duelī tiek uzskatīta par milzīgu favorīti, kas varbūt nav līdz galam objektīvi, ņemot vērā pašreizējo situāciju, taču viņš arī uzsvēra, ka komandā par šo papildus spiedienu nesatraucas: "Domāju, ka esam pietiekami pieredzējusi komanda, lai tagad nesatrauktos, ko domā bukmeikeri vai kāds cits. Taču, to sakot, paturu prātā, ka LU vēl mums parādīs kādu brīnumu. Noteikti, ka viņiem kabatā vēl ir kāds plāns, un ticu, ka šajā sērijā vēl tiksim pārsteigti. Nebūs tā, ka LU tagad katrā spēlē paliks ar 44 gūtiem punktiem."
Par komandas traumu situāciju "Ogres" vadītājs norādīja, ka nevienam nav noslēpums Kristapa Dārgā savainojums. Komandai ļoti svarīgais spēlētājs ar savainojumu spēlēja jau apvienotās līgas ceturtdaļfinālā, bet sestdien pret VEF traumas padziļināšanas dēļ nepabeidza spēli.
"Pastāv iespēja, ka Dārgais varētu nespēlēt vispār līdz sezonas beigām. Šobrīd tas vienkārši vēl nav zināms, pēc pāris nedēļām skatīsimies, kā viņam dzīst muskuļa plīsums, tad arī būs saprotams, vai būs cerība viņu sagaidīt laukumā vai arī gaidīsim nākamo sezonu," sacīja Laganovskis.
Dārgais šosezon "Ogres" rindās apvienotajā līgā piedalījās 26 spēlēs, vidēji nospēlēja 28:23 minūtes un guva 12 punktus, kā arī savāca 8.5 atlēkušās bumbas. "Ogrei" nākamā spēle ceturtdaļfinālā paredzēta sestdien.Spēles sākums Olimpiskajā sporta centrā paredzēts plkst.15. To tiešraidē varēs vērot Latvijas Basketbola savienības (LBS) oficiālajā "Youtube" lapā.