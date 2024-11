Ogrē norisināsies starptautiskais frisbija turnīrs "Rīgas rudens 2024"

Vīriešu divīzijā pēc ilgāka pārtraukuma startēs rekordliels komandu skaits – 18 komandas. Sacensības jau otro gadu pēc kārtas ir iespējams aizvadīt visās trīs Ogres lielākajās sporta zālēs, kas dod lielu pienesumu tam, lai, iespējams, kādā no telpu frisbija sezonām tieši Latvijā, Ogrē, varētu tikt aizvadīts Eiropas telpu frisbija čempionāts. Šādas pilsētas ar frisbijam paredzētu iekštelpu laukumu daudzumu vienuviet ir retums.

Divu dienu garumā komandas aizvadīs augsta līmeņa telpu frisbija turnīru. Spēles būs iespējams vērot klātienē un tiešraidēs "Frisbijs.lv" "Youtube" kontā. Sacensības ir bez maksas, un laipni aicināts ikviens interesents. Pirmo reizi pēc ilgāka laika turnīrā debitēs arī Ventspils sieviešu frisbija kluba komanda, tāpat arī spēcīgākās Zviedrijas klubu komandas – "KFUM Orebro", kas pērn "Rīgas rudens" turnīrā izcīnīja godalgotas vietas. Sīkāka informācija un spēļu rezultāti - www.frisbijs.lv.

Sacensībās tiks pārstāvētas arī abas Ogres Frisbija kluba komandas. "Ogre Moments" sestdien aizvadīs četras spēles: plkst. 11.00 pret "Salaspils FK" un plkst. 12.00 pret "Ventspils FK" Ogres Kalna pamatskolā, plkst. 17.00 pret "DTS" (Lietuva) un plkst. 18.00 pret "Hyper Flick" (no Rīgas) Ogres novada Sporta centrā.

Ogres vīriešu divīzijas komanda turnīru iesāks plkst. 10.00 ar spēli pret Lietuvas komandu "Skraidantys Drambliai" Ogres Kalna pamatskolā, kur plkst. 11.30 spēlēs pret "Ukraine 2", plkst. 13.30 - pret Hyper Flick no Rīgas un plkst. 15.00 pret "Tartu Take off". Ja Ogres puišiem izdosies savā apakšgrupā izcīnīt pirmo un otro vietu, plkst. 18.00 vai 19.00 norisināsies spēles pret Elites divīzijas komandu sporta arēnā "Ogre".