Nodarbības laikā kopā ar sertificētu uztura speciālisti pārrunāsiet aktuālākos jautājumus par veselīga uztura pamatprincipiem, pievēršot uzmanību pareizai, veselīgu produktu izvēlei, kā arī piedalīsieties praktiskā maltītes pagatavošanas meistarklasē, pievēršot uzmanību pareizai produktu gatavošanai un uzglabāšanai.
- Kas ir veselīga uztura pamatprincipi, kā veidot sabalansētu un daudzveidīgu uzturu, izmantojot šķīvja principu, galvenās uzturvielas – olbaltumvielas, ogļhidrātus un taukus – mūsu ikdienas uzturā?
- Kā cukurs un sāls ietekmē veselību, kāda ir ūdens dzeršanas nozīme, un kam jāpievērš uzmanība, izvēloties pārtikas produktus, lasot marķējumus?
- Sarunā ar uztura speciālisti saņemsiet vērtīgus padomus par pārtikas uzglabāšanu, drošību virtuvē un higiēnas ievērošanu. Nodarbības noslēgumā – praktiska meistarklase.
Pieteikties iespējams Oveselība mājaslapā: https://oveselibaogre.lv/pasakums/izglitojosa-nodarbiba-par-veseligu-uzturu-ieklaujot-gatavosanas-meistarklasi-2025-gada-6-decembri-ogre/
Oveselība nodarbību realizē Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) projekta “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” (identifikācijas Nr. 4.1.2.2/1/24/I/022) ietvaros.