Otrdiena, 25.11.2025 19:54
Kadrija, Kate, Katrīna, Katrīne, Trīne
Otrdiena, 25.11.2025 19:54
Kadrija, Kate, Katrīna, Katrīne, Trīne
Otrdiena, 25. novembris, 2025 10:06

Ogrē notiks izglītojoša nodarbība par uzturu un gatavošanas meistarklase

Ogres novada sporta centrs/ OgreNet
Ogrē notiks izglītojoša nodarbība par uzturu un gatavošanas meistarklase
Foto: Ogres novada sporta centrs
Otrdiena, 25. novembris, 2025 10:06

Ogrē notiks izglītojoša nodarbība par uzturu un gatavošanas meistarklase

Ogres novada sporta centrs/ OgreNet

6.decembrī plkst.13.00 Ogres novada sporta centrs aicina uz izglītojošu nodarbību par veselīgu uzturu, kurā būs iekļauta arī gatavošanas meistarklase. Nodarbība notiks Ogrē, Skolas ielā 12.

Nodarbības laikā kopā ar sertificētu uztura speciālisti pārrunāsiet aktuālākos jautājumus par veselīga uztura pamatprincipiem, pievēršot uzmanību pareizai, veselīgu produktu izvēlei, kā arī piedalīsieties praktiskā maltītes pagatavošanas meistarklasē, pievēršot uzmanību pareizai produktu gatavošanai un uzglabāšanai.

  • Kas ir veselīga uztura pamatprincipi, kā veidot sabalansētu un daudzveidīgu uzturu, izmantojot šķīvja principu, galvenās uzturvielas – olbaltumvielas, ogļhidrātus un taukus – mūsu ikdienas uzturā?
  • Kā cukurs un sāls ietekmē veselību, kāda ir ūdens dzeršanas nozīme, un kam jāpievērš uzmanība, izvēloties pārtikas produktus, lasot marķējumus?
  • Sarunā ar uztura speciālisti saņemsiet vērtīgus padomus par pārtikas uzglabāšanu, drošību virtuvē un higiēnas ievērošanu. Nodarbības noslēgumā – praktiska meistarklase.

Pieteikties iespējams Oveselība mājaslapā: https://oveselibaogre.lv/pasakums/izglitojosa-nodarbiba-par-veseligu-uzturu-ieklaujot-gatavosanas-meistarklasi-2025-gada-6-decembri-ogre/

Oveselība nodarbību realizē Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) projekta “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” (identifikācijas Nr. 4.1.2.2/1/24/I/022) ietvaros.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?