“Rīgas Rudens” jau tradicionāli ir viens no nozīmīgākajiem telpu frisbija turnīriem Baltijā, kas pulcē gan jaunas, gan pieredzējušas komandas. Šogad sadarbībā ar Eiropas frisbija federāciju tiks nodrošinātas papildus tiešraides no Sporta Arēnas "Ogre", kā arī visas tiešraides spēles no Ogres novada sporta centra zālem.
- Galvenajā hallē (Ogres Arēnā, G. Astras ielā 1) sestdien norisināsies vīriešu augstākās divīzijas spēles un svētdien 1/4, 1/2 un spēles par izšķirošajām vietām.
- Stadiona hallē (Skolas ielā 21) sestdien norisināsies sieviešu divīzijas spēles un vīriešu divīzijas jauno grupu spēles, svētdien tiks aizvadīti sieviešu pusfināli un spēles par vietām.
- Skolas hallē (Zinību ielā 3) paredzētas grupu spēles un izšķirošie dueļi par vietām vīriešu divīzijā.
Turnīra finālspēles un apbalvošanas ceremonija plānota svētdienas pēcpusdienā, ap plkst. 17.00, pēc kuras tiks sumināti abu divīziju uzvarētāji.
Sacensības tapušas sadarbībā ar Latvijas Frisbija federāciju, Ogres novada sporta centru, Ogres Frisbija klubu, Fazer Latvija.