Ogrē gaidāms Starptautiskais Frisbija turnīrs "Rīgas Rudens 2025"

Ogrē gaidāms Starptautiskais Frisbija turnīrs "Rīgas Rudens 2025"
Foto: Ogres novada sporta centrs
No 1. līdz 2. novembrim Ogrē norisināsies Starptautiskais Frisbija turnīrs "Rīgas Rudens 2025".
Divu dienu garumā trīs Ogres sporta hallēs sacentīsies kopumā 24 komandas – 9 sieviešu un 15 vīriešu. Dalībniekus gaida intensīvas spēles, sportiska atmosfēra un augsts līmeņa telpu frisbija turnīrs. Sacensībās piedalīsies arī komandas no Dānijas un Īrijas, gatavojoties Eiropas telpu frisbija čempionātam, kas februāra sākumā norisināsies Amsterdamā.

“Rīgas Rudens” jau tradicionāli ir viens no nozīmīgākajiem telpu frisbija turnīriem Baltijā, kas pulcē gan jaunas, gan pieredzējušas komandas. Šogad sadarbībā ar Eiropas frisbija federāciju tiks nodrošinātas papildus tiešraides no Sporta Arēnas "Ogre", kā arī visas tiešraides spēles no Ogres novada sporta centra zālem. 

  • Galvenajā hallē (Ogres Arēnā, G. Astras ielā 1) sestdien norisināsies vīriešu augstākās divīzijas spēles un svētdien 1/4, 1/2 un spēles par izšķirošajām vietām. 
  • Stadiona hallē (Skolas ielā 21) sestdien norisināsies sieviešu divīzijas spēles un vīriešu divīzijas jauno grupu spēles, svētdien tiks aizvadīti sieviešu pusfināli un spēles par vietām. 
  • Skolas hallē (Zinību ielā 3) paredzētas grupu spēles un izšķirošie dueļi par vietām vīriešu divīzijā. 

Turnīra finālspēles un apbalvošanas ceremonija plānota svētdienas pēcpusdienā, ap plkst. 17.00, pēc kuras tiks sumināti abu divīziju uzvarētāji.

Sacensības tapušas sadarbībā ar Latvijas Frisbija federāciju, Ogres novada sporta centru, Ogres Frisbija klubu, Fazer Latvija. 

image?url=https%3A%2F%2Fs3.quickstack.lv%2Fonsc%2Fteam%20list1%20(2).png&w=1080&q=75

