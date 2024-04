"Ogre" otrajā puslaikā likvidē 18 punktu deficītu, galotnē sarūgtinot Gludīša "TalTech"

• Ogrēnieši vāji nospēlēja pirmajā puslaikā, ļaujot talliniešiem piecu minūšu laikā gūt 12 punktus pēc kārtas un iegūt 13 punktu pārsvaru (18:5). Otrajā ceturksnī "TalTech/Optibet" vadība pieauga pat līdz 18 punktu apmēram (33:15), pēcāk puslaiku pārtraukumā mājiniekiem dodoties ar 16 punktu handikapu (45:29).

• Pēc 15 minūšu pārtraukuma kādu laiku cīņas gaita nemainījās, "Ogrei" vien trešā ceturkšņa otrajā daļā veicot būtisku izrāvienu, kas ļāva no 38:55 pietuvoties līdz 45:55.

• Pēcāk ogrēniešiem pamazām izdevās samazināt starpību rezultātā, izšķirošajiem notikumiem laukumā risinoties pamatlaika noslēdzošajās trīsarpus minūtēs. Divu minūšu intervālā "Ogrei" četrus uzbrukumus pēc kārtas izdevās noslēgt ar precīziem tālmetieniem, viesiem nokļūstot nieka punkta attālumā (75:76). Divreiz no tālās distances precīzs bija Uģis Pinete, savukārt pa reizei talliniešu grozu iekaroja kanādietis Loks van Lams un Edgars Lasenbergs.

• 78 sekundes pirms finālsirēnas Rihards Zēbergs caurgājienā ļāva "Ogrei" pirmoreiz izvirzīties vadībā (77:76). Tomass Rādiks nākamajā uzbrukumā atbildēja ar 2+1 gājienu (79:77).

• Iepriekšējo uzbrukumu varonis Pinete pēdējā minūtē pazaudēja bumbu, krietni uzlabojot mājinieku izredzes. "TalTech/Optibet" izdevību neizmantoja, 24 sekundes pirms beigām Ērikam Kēdusam veicot neprecīzu metienu no tālās distances. Trejačos Kēdusam šovakar 1/7.

• "Ogre" savā pēdējā uzbrukumā bumbu izspēlēja līdz Kārlim Apsītim, kurš veiksmīgi uzņēmās atbildību par spēles iznākumu, trāpot tālmetienu (80:79). Apsītis sajuta metienu īstajā brīdī, 30 gadus vecajam basketbolistam aizmetot garām piecus no iepriekšējiem sešiem trejačiem.

• Laukuma saimniekiem atlika sešas sekundes laika, lai gūtu punktus, tomēr kļūdu pieļāva Gludītis, "Ogrei" Latvijas un Igaunijas līgā gūstot ceturto panākumu pēc kārtas.

• Ogrēniešu rindās rezultatīvākais bija Pinete, kurš guva 23 punktus (8/13 metienos no spēles). 17 punkti (5/11 metienos no spēles, 4/4 soda metienos) un astoņas atlēkušās bumbas Renāra Magones kontā. 16 punktus (4/9 metienos no spēles, 7/8 soda metienos) guva Lasenbergs, kurš pretiniekus izprovocēja uz deviņiem (!) noteikumu pārkāpumiem.

• "TalTech/Optibet" vienībā 20 punktus (8/19 metienos no spēles, 2/4 soda metienos) iemeta un sešas atlēkušās bumbas izcīnīja Olivers Metsalu. Gludītis sakrāja 18 punktus (7/16 metienos no spēles, 2/2 soda metienos), savāca piecas atlēkušās bumbas, pa divām reizēm rezultatīvi piespēlēja un pārtvēra bumbu, trīsreiz pārkāpa noteikumus un pieļāva četras kļūdas.

Tallinas "TalTech/Optibet" – "Ogre" 79:80 (18:9, 27:20, 17:25, 17:26)

Ogre: Pinete 23 (4 piez.), Magone 17 (8 atl.b.), Lasenbergs 16 (5 atl.b., 5 piez.), Apsītis 8, Zēbergs 6, Lams 6 (4 piez.), Dārgais 4 (9 atl.b., 8 r.p.), Lastiņš.