Latvijas basketbola klubs "Ogre" paziņojis, ka arī nākamajā sezonā komandas sastāvā būs Jānis Antrops, ar kuru pagarināts līgums.

Jānis Antrops "Ogri" pārstāvēja arī vairākās iepriekšējās sezonās. Aizvadītajā gadā viņš apvienotajā Latvijas un Igaunijas līgā piedalījās 15 spēlēs, vidēji nospēlējot 11:16 minūtes un gūstot 2.7 punktus, kā arī savāca 1.6 atlēkušās bumbas. Savukārt LBL spēlēs viņam lielāks spēles laiks (22:16 minūtes) un vidēji 9.0 punkti vidēji spēlē Antrops kļuvis par trešo "Ogres" spēlētāju no iepriekšējās sezonas, ar kuru komanda izziņojusi jaunu līgumu. Komandā palikuši arī Rinalds Sirsniņš un Uģis Pinete.

30 gadus vecais aizsargs Antrops iepriekš spēlējis Jēkabpils, Liepājas un BA "Turība" komandās, kā arī bija 2018. gadā noslēdzis vienošanos ar "Ventspili", taču šo sezonu viņam sabojāja nopietna pleca trauma.

Kopumā viņš Latvijas Basketbola līgā piedalījies 247 spēlēs un vidēji iemetis 9.1 punktu. Antropa individuāli labākā sezona bija 2013./14. gadā "Turības" sastāvā, kad vidēji spēlē viņš guva 14.3 punktus.

