Uzvarētājiem ar astoņiem punktiem, 17 atlēkušajām bumbām un četriem bloķētiem metieniem izcēlās Kristaps Dārgais, 15 punkti un septiņas bumbas zem groziem bija Jānim Antropam, 14 punktus guva Mats Juciks, bet pa 11 punktiem bija Rihardam Zēbergam un Prentisam Niksonam. Rinalds Sirsniņš astoņiem punktiem pievienoja deviņas rezultatīvas piespēles.
"Ventspilij" 21 punktu guva Artūrs Ausējs, 16 punkti un septiņas atlēkušās bumbas bija Lerijam Tomasam, 11+7 šajos statistikas rādītājos sakrāja Linards Jaunzems, bet 8+10 bija Denisam Krestiņinam.
Savainojuma dēļ cīņu priekšlaicīgi noslēdza "Ventspils" uzbrucējs Rodrigo Būmeisters.
Ventspilnieki uzvarēja cīņā zem groziem (62 atlēkušās bumbas pret 45), taču metienos no spēles trāpīgāki bija ogrēnieši (40% pret 31%).
Otrā puslaika sākumā "Ogre" ieguva astoņu punktu handikapu, bet pēc tam vadību pārņēma "Ventspils" un pēdējās desmitminūtes ievadā mājinieki panāca savu lielāko pārsvaru šajā mačā - 11 punktus. Pēc tam sekoja ogrēniešu izrāviens ar 19:5 un vadībā bija jau viesi. Ar sešiem punktiem šajā izrāvienā piedalījās Juciks.
Četras sekundes pirms finālsvilpes "Ogrei" bija trīs punktu pārsvars, taču Ausējs tika kavēts brīdī, kad izpildīja tālmetienu un olainietis visus trīs soda metienus realizēja - 79:79. "Ogre" izraut uzvaru neizmantoja, tāpat pēc bumbas iegūšanas mērķi nesasniedza Kristapa Medisa tālmetiens.
Papildlaika pirmajās trīs minūtēs viesi guva sešus bezatbildes punktus, četrus no tiem Sirsniņš. Šoreiz "Ventspils" neatspēlējās un uzvaru svinēja "Ogre".
"Ventspils", tāpat kā "VEF Rīga", bija viena no divām Latvijas - Igaunijas līgas labākajām pašmāju vienībām un vietu pusfinālā nodrošināja automātiski, kamēr "Ogre" "play-off" pirmajā kārtā ar 3-0 pārspēja "Liepāju".
"Ogre" izcīnīja vietu pusfinālā ceturto reizi pēc kārtas.
Latvijas - Igaunijas Basketbola līgā "Ogre" uzvarēja 11 no 13 pēdējām spēlēm un iekļuva finālčetrinieka turnīrā, kur gan piedzīvoja divus zaudējumus un samierinājās ar ceturto vietu. Turpretī ventspilnieki ceturtdaļfinālā cieta neveiksmi pret Ronalda Zaķa Hābnēmes "Viimsi", zaudējot divās spēlēs un neiekļūstot "Final 4".
Šosezon abas komandas tikušās divas reizes, abās spēlēs pie panākuma tiekot "Ventspilij" - 77:57 un 78:69.
"Ogre" un "Ventspils" LBL pusfinālā spēkojās arī pirms gada, kad sērijā ar 3-1 uzvaru izcīnīja ventspilnieki un nodrošināja vietu finālā, kurā cieta sakāvi pret "VEF Rīga" ar 0-4.
Otrā pusfināla pārī "VEF Rīga" pirmajā spēlē sagrāva "Latvijas Universitāti" ar rezultātu 100:62, sērijā līdz trīs uzvarām izvirzoties vadībā ar 1-0.
Latvijas - Igaunijas līgā par čempioni tika kronēta "VEF Rīga".
Pērn Latvijas meistarsacīkstēs uzvarēja "VEF Rīga", kas finālsērijā ar 4-0 pieveica "Ventspili".