Savulaik "Barona", "Jēkabpils" un "Ogres" spēlējušā poļu basketbolista Mihala Hlebovicka dēls Luka savā debijas sezonā "Ogres" komandas rindās tika laists laukumā piecos mačos. Spēlējot vidēji četras ar pusi minūtes, aizsarga statistikas rādītāji sniedzās līdz 1,4 punktiem.
Tikmēr Martins Kudrjavcevs izgāja laukumā četrās Latvijas - Igaunijas līgas spēlēs, savus debijas punktus vēl negūstot. Viņš divās no spēlēm tika pie vienas atlēkušās bumbas.
Līgumi ar abiem jaunajiem basketbolistiem noslēgti uz diviem gadiem - līdz vidusskolas beigšanai.