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Otrdiena, 21. jūlijs, 2026 13:56

"Ogre" paraksta līgumus ar diviem savas sporta skolas basketbolistiem

OgreNet
"Ogre" paraksta līgumus ar diviem savas sporta skolas basketbolistiem
sportacentrs.lv
Otrdiena, 21. jūlijs, 2026 13:56

"Ogre" paraksta līgumus ar diviem savas sporta skolas basketbolistiem

OgreNet

Basketbola kluba "Ogre" krāsas gaidāmajā sezonā pārstāvēs divi pilsētas sporta skolas audzēkņi - Martins Kudrjavcevs un Luka Hlebovickis. "Ogres" galvenā trenera amatā atgriežoties Artūram Visockim-Rubenim, iecerēts, ka lielāks uzsvars gaidāmajā sezonā tiks likts uz pašmāju jaunajiem basketbolistiem. Šodien "Ogre" apstiprinājusi, ka komandas rindās būs 17 gadus vecais Marins Kudrjavcevs un 16 gadus vecais Luka Hlebovickis.

Savulaik "Barona", "Jēkabpils" un "Ogres" spēlējušā poļu basketbolista Mihala Hlebovicka dēls Luka savā debijas sezonā "Ogres" komandas rindās tika laists laukumā piecos mačos. Spēlējot vidēji četras ar pusi minūtes, aizsarga statistikas rādītāji sniedzās līdz 1,4 punktiem.

Tikmēr Martins Kudrjavcevs izgāja laukumā četrās Latvijas - Igaunijas līgas spēlēs, savus debijas punktus vēl negūstot. Viņš divās no spēlēm tika pie vienas atlēkušās bumbas.

Līgumi ar abiem jaunajiem basketbolistiem noslēgti uz diviem gadiem - līdz vidusskolas beigšanai.

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