Tikai trešdien ogrēnieši beidzot izcīnīja pirmo panākumu starpsezonā, ar rezultātu 79:56 pārspējot "Valmiera Glass"/ViA, bet šodien sakāva arī "Viimsi", kas aizvadīja otro spēli divās dienās un vakar ar 84:77 uzvarēja jau pieminētos valmieriešus.
"Ogres" sastāvā divciparu skaitli punktu ziņā sasniedza seši basketbolisti. Rezultatīvākais ar 15 punktiem bija Ojārs Bērziņš, kurš realizēja visus trīs tālmetienus, bet ar 14 punktiem, deviņām atlēkušajām bumbām, sešām rezultatīvām piespēlēm, divām kļūdām un teicamu +/- rādītāju +21 izcēlās kanādietis Emanuals Šeperds.
Pa 12 punktiem pievienoja Breilens Reisons, Uģis Pinete (3p. 4/9) un Kristaps Dārgais (8ab), bet 10 punktus guva lietuvietis Pauļus Poška. Sāncenšiem otro dienu pēc kārtas rezultatīvākie bija Karls Lipss un Ronalds Zaķis, kuriem attiecīgi 16 un 15 punkti. "Ogre" kopumā realizēja 15 no 34 tālmetieniem (44,1%), kamēr pretinieki no tālienes atbildēja ar 7/24 jeb 29,2%.
"Ogre" sezonu sāks nākamsestdien, plkst. 17:00 uzņemot Igaunijas "Rapla"