Ceturtdiena, 09.10.2025 21:22
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:22
Elga, Elgars, Helga
Sestdiena, 25. septembris, 2021 20:19

"Ogre" pārliecinoši pārspēj Zaķi un Latvijas-Igaunijas līgas debitanti "Viimsi"

sportacentrs.com
"Ogre" pārliecinoši pārspēj Zaķi un Latvijas-Igaunijas līgas debitanti "Viimsi"
Sestdiena, 25. septembris, 2021 20:19

"Ogre" pārliecinoši pārspēj Zaķi un Latvijas-Igaunijas līgas debitanti "Viimsi"

sportacentrs.com

Latvijas-Igaunijas basketbola līgas bronzas medaļniece "Ogre" nedēļu pirms sezonas sākuma aizvadījusi pārbaudes spēli pret Igaunijas "Viimsi", izcīnot otro uzvaru pēc kārtas (94:71).

Tikai trešdien ogrēnieši beidzot izcīnīja pirmo panākumu starpsezonā, ar rezultātu 79:56 pārspējot "Valmiera Glass"/ViA, bet šodien sakāva arī "Viimsi", kas aizvadīja otro spēli divās dienās un vakar ar 84:77 uzvarēja jau pieminētos valmieriešus.

"Ogres" sastāvā divciparu skaitli punktu ziņā sasniedza seši basketbolisti. Rezultatīvākais ar 15 punktiem bija Ojārs Bērziņš, kurš realizēja visus trīs tālmetienus, bet ar 14 punktiem, deviņām atlēkušajām bumbām, sešām rezultatīvām piespēlēm, divām kļūdām un teicamu +/- rādītāju +21 izcēlās kanādietis Emanuals Šeperds.

Pa 12 punktiem pievienoja Breilens Reisons, Uģis Pinete (3p. 4/9) un Kristaps Dārgais (8ab), bet 10 punktus guva lietuvietis Pauļus Poška. Sāncenšiem otro dienu pēc kārtas rezultatīvākie bija Karls Lipss un Ronalds Zaķis, kuriem attiecīgi 16 un 15 punkti. "Ogre" kopumā realizēja 15 no 34 tālmetieniem (44,1%), kamēr pretinieki no tālienes atbildēja ar 7/24 jeb 29,2%.

"Ogre" sezonu sāks nākamsestdien, plkst. 17:00 uzņemot Igaunijas "Rapla"

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?