Ceturtdiena, 25. februāris, 2021 21:31

"Ogre" pārliecinoši uzvar Liepājā
Pie 12. panākuma "Pafbet" Latvijas-Igaunijas līgā tikuši "Ogres" basketbolisti, kas viesos ar 91:72 pieveica "Liepāju", turklāt komandā ar 26 punktiem nepilnās 23 minūtēs debitēja pieredzējušais Rihards Kuksiks.
"Ogre" uz Liepāju bija devusies ar iespaidīgu papildinājumu – komandai pievienojies snaiperis Rihards Kuksiks, kurš gada sākumā bija nonācis Rakverē, taču pēc diviem mačiem komandu pametis. Savukārt "Liepāju" maču aizvadīja bez vien no saviem līderiem Iļja Gromova, kurš uz rezervistu soliņa gan bija, bet neliela savainojuma dēļ laukumā tā arī nedevās.

Maču daudz enerģiskāk sāka mājinieki, taču iespēju uzreiz arī veikt mazu izrāvienu neizmantoja. Sākumā rezultāts auga līdzīgi, taču tad 11 punktu pēc kārtas guva mājinieki (18:11), bet "Ogres" spēli nespēja sakārtot pat divi minūtes pārtraukumi. Pēc otrā no tiem laukumā pirmo reizi devās Kuksiks un tūlīt pierakstījās ar precīzu tālmetienu, uzbrukumā atbalstot labi maču uzsākušie Rodrigo Būmeistaru, kurš īsā laikā bija guvis sešus punktus. Pēc desmit spēles minūtēm starp komandām bija desmit punkti (26:16), bet otrās ceturtdaļas sākumā nekas daudz laukumā nemainījās – viesi turpināja buksēt, kamēr liepājnieki spēlēja brīvi un atraisīti.

Iespējams tieši šī sajūta, ka viss iet no rokas, nedaudz iegrieza pašiem mājiniekiem, un, protams, arī Kuksiks. Pāris sasteigti metieni vienā galā, precīzi metieni otrā, un viss jau ir mainījies. No tālmetienu līnijas īsā laikā trāpīja Andre Vokers, divas reizes precīzs bija Rinalds Sirsniņš, vēl pēc brīža no apakšas trāpīja Kuksiks, un četras minūtes līdz puslaika beigām vadībā jau bija "Ogre" – 36:35. “Liepāja” uz brīdi tika pie četru punktu plusiem, tomēr pēc pirmā puslaika tas pats +1 bija viesiem – 45:44. Kuksiks jaunajā komandā bija izcēlies jau ar 17 punktiem.

Otrā puslaika sākumā spēle strauji sāka iet pa "Ogresv ieklātām sliedēm, jo viesi veica izrāvienu 19:5, pie tam to paveica bez Kuksika pienesuma uzbrukumā. Šoreiz jau "Liepājas" spēle ne pārāk uzlaboja minūtes pārtraukumi, jo groza bumba vairs nelidoja arī no ļoti ērtām pozīcija, bet pie otra groza daudz ātrāki un precīzāki bija viesi. Tālāk sāncenšus mājinieki vairs nelaida, bet arī būtiski pietuvoties nekā nesanāca – ceturtdaļu ar savu pirmo tālmetienu noslēdza mājinieks Renārs Birkāns, bet vadībā 74:62 bija "Ogre".

Lai gan starp komandām bija visai plata aiza, izšķirošās ceturtdaļas ievadā laukumā uzplaiksnīja emocijas – asi noteikumus pret Vokeru pārkāpa Geks, amerikānis nonāca uz dēļiem, bet uzreiz bija kājās un vēlējās pārmācīt savu pāridarītāju, bet īstajā brīdī iejaucās liepājnieku kapteinis Roberts Krastiņš. Viesu stabilitāti tas gan satricināt nespēja un arī laukuma saimniekus nepamodināja. Ceturtdaļas vidū viesi veica vēl vienu izrāvienu, kas beidzās ar Renāra Magones soda metieniem un jau 20 punktu pārsvaru "Ogrei" 85:65.

