Ceturtdiena, 09.10.2025 21:22
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:22
Elga, Elgars, Helga
Sestdiena, 14. augusts, 2021 08:12

"Ogre" pastiprina sastāvu ar lietuviešu uzbrucēju

Leta
"Ogre" pastiprina sastāvu ar lietuviešu uzbrucēju
Sestdiena, 14. augusts, 2021 08:12

"Ogre" pastiprina sastāvu ar lietuviešu uzbrucēju

Leta

Latvijas basketbola komanda "Ogre" papildinājusi sastāvu ar lietuviešu uzbrucēju Pauļu Pošku, informē klubs.

22 gadus vecais Poška iepriekšējā sezonā debitēja Lietuvas Basketbola līgā (LKL), pārstāvot Panevēžas "Lietkabelis" komandu.

Poška laukumā devās 15 LKL spēlēs, vidēji nepilnās sešās minūtēs gūstot 1,9 punktus un izcīnot 1,0 atlēkušo bumbu. ULEB Eirokausā viņam caurmēra 12 minūtēs bija 4,8 punkti un 1,3 bumbas zem groziem.

Pirms tam viņš spēlēja Lietuvas zemākajās līgās.

"Ogre" aizvadītajā sezonā izcīnīja bronzu Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā. Arī Latvijas Basketbola līgā ogrēnieši sasniedza bronzas sēriju, kas gan Covid-19 dēļ tika pārtraukta.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?