22 gadus vecais Poška iepriekšējā sezonā debitēja Lietuvas Basketbola līgā (LKL), pārstāvot Panevēžas "Lietkabelis" komandu.
Poška laukumā devās 15 LKL spēlēs, vidēji nepilnās sešās minūtēs gūstot 1,9 punktus un izcīnot 1,0 atlēkušo bumbu. ULEB Eirokausā viņam caurmēra 12 minūtēs bija 4,8 punkti un 1,3 bumbas zem groziem.
Pirms tam viņš spēlēja Lietuvas zemākajās līgās.
"Ogre" aizvadītajā sezonā izcīnīja bronzu Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā. Arī Latvijas Basketbola līgā ogrēnieši sasniedza bronzas sēriju, kas gan Covid-19 dēļ tika pārtraukta.