Nevienu reizi spēlē mājinieki neizvirzījās vadībā, ogrēniešiem droši virzoties pretī uzvarai.
Pēc Mata Jucika divpunktu metiena ceturtajā minūtē "Ogre" pārsniedza desmit punktu pārsvaru (15:4), bet pusotru minūti līdz pirmās ceturtdaļas beigām pēc viena no diviem precīziem Rihardz Zēberga soda metieniem sasniedza 20 punktu pārsvaru (26:6).
14.minūtes sākumā pēc vēl viena Jucika divpunktnieka "Ogre" panāca lielāko pārsvaru - 34:8, un mača turpinājumā pārsvars svārstījās abpus 20 punktu robežai.
Uzvarētāju labā 17 punktus un septiņas rezultatīvas piespēles sakrāja Jānis Antrops. Desmit gūto punktu robežu pārsniedza arī Juciks, kurš 15 punktiem pievienoja astoņas atlēkušās bumbas un piecas personiskās piezīmes, bet Kristapa Dārgā kontā bez astoņiem punktiem arī 13 izcīnītas bumbas zem groziem.
Mājinieku rindās rezultatīvākais ar 11 punktiem, sešām atlēkušajām bumbām un piecām rezultatīvām piespēlēm bija Dāvids Vīksne, kamēr Edvards Mežulis sakrāja pa septiņiem punktiem un atlēkušajām bumbām.
Pirmajā sērijas mačā savā laukumā uzvaru svinēja ogrēnieši, kuri guva panākumu ar rezultātu 72:60.
Uzvarētāju rindās ar 23 gūtajiem punktiem izcēlās Rihards Zēbergs, kamēr studentu labā 20 punktus sakrāja Dāvids Vīksne.
Trešā sērijas spēle notiks svētdien Ogrē. Nepieciešamības gadījumā ceturtā cīņa noritēs 18.maijā, un piektā spēle ieplānota divas dienas vēlāk Ogrē.
Ogrēnieši Latvijas - Igaunijas basketbola līgā (LIBL) uzvarēja 16 no 26 spēlēm un ieņēma piekto vietu, bet Latvijas komandu ieskaitē viņi bija trešie. LU svinēja sešus panākumus, kas deva 11.pozīciju tabulā un piekto vietu starp pašmāju vienībām.
Ceturtdaļfinālā "Ogre" ar 3-0 uzvarēja "Liepāju", bet pusfinālā ar 2-3 atzina "Ventspils" pārākumu. Turpretī LU komandai ievilkās pirmā kārta, kurā tā ar 3-2 bija pārāka pār "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" komandu, taču pusfinālā tika piedzīvots bezierunu zaudējums 0-3 "VEF Rīga" basketbolistiem.
LIBL savstarpējos mačos pārāki bija "Ogres" basketbolisti - 82:63 un 93:79.
Finālsērijā līdz četrām uzvarām, kurā spēkojas "VEF Rīga" un "Ventspils", ir neizšķirts 1-1.
"Ventspils", tāpat kā "VEF Rīga", bija viena no divām Latvijas - Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) labākajām pašmāju vienībām un vietu pusfinālā nodrošināja automātiski.
Pērn Latvijas meistarsacīkstēs uzvarēja "VEF Rīga", kas finālsērijā ar 4-0 pieveica "Ventspili", bet bronzas sērija starp "Ogri" un "Liepāju" Covid-19 dēļ tika apturēta.