Šodien vēl spēlējot bez Laura Blaua groza apakšā, "Ogrei" neizdevās aizķerties cīņā pret līgas čempionvienību Tallinas "Kalev/Cramo". Roberta Štelmahera trenētā komanda spēles vadību pārņēma pirmās ceturtdaļas otrajā pusē, pēcāk turpinot konstanti audzēt savu pārsvaru. "Kalev/Cramo" basketbolisti ar rezultātu 94:69 pārliecinoši aizveda spēli līdz uzvarai pār "Ogres" komandu, tādējādi gūstot savu 19. uzvaru sezonā. Ogrēniešiem šis bija devītais zaudējums, tomēr sesto vietu turnīra tabulā Ulda Švēdes padotie nezaudēja.

# Igaunijas basketbola flagmaņa rindās ar 22 gūtiem punktiem izcēlās amerikāņu saspēles vadītājs Donovans Džeksons. "Ogres" rindās rezultatīvākais bija Renārs Magone ar 15 punktiem.

Otrajā puslaikā atspēlējoties no 13 punktu deficīta, divu Igaunijas komandu savstarpējā cīņā turnīra šīs sezonas debitante "Viimsi" ar rezultātu 91:84 apspēlēja "Avis Rapla" basketbolistus. Tas "Viimsi" vienībai ļāvis tikt pie sezonas 16. uzvaras, tādējādi nostiprinoties turnīra vadošo komandu četriniekā. Raplas basketbolisti turpina turēties virs izslēgšanas spēļu zonas, saglabājot astoto pozīciju.

# Uzvarētāju labā Karls Lips izcēlās ar 20 punktiem un 12 izcīnītām bumbām zem groziem, bet Ronalds Zaķis pievienoja 13 pintkus. "Avis Rapla" vienībā rezultatīvākais ar 19 punktiem bija Derils Takers.

"Kalev/Cramo" - "Ogre" 94:69 (15:10, 22:15, 28:25, 29:19)
Kalev/Cramo: Džeksons 22, Mērfijs 12, Dorbeks 10, Nurgers 10, Hallers 9, Melsons 7, Kitsings 6, Vītols 4, Kurbass 3, Kangurs 2, Siliņš (7 atl.b.)
Ogre: Magone 15, Pinete 12, Niksons 11, Dārgais 8, Sirsniņš 7, Poška 7, Jusiks 5, Pozņaks 2, Bērziņš 2, Antrops.

