Sestdien Baltijas līgā "Tenax" tikās ar Rāsiku "Mistra", Ludzas "Latgols" Alītā spēkojās ar vietējo "Varsa - Stronglasa", bet Ogre Kauņā spēlēja ar "Granitas - Karys".
Vienīgo uzvaru sestdien no Latvijas pārstāvēm izcīnīja "Tenax", kas ar 31:26 (15:14) pārspēja "Mistra".
Austris Tuminskis uzvarētāju labā guva deviņus vārtus, Antons Šuleiko pievienoja septiņus, Nils Kreicbergs iemeta piecus "golus", bet Oskars Arājs un Ņikita Pančenko izcēlās ar vēl trim vārtiem.
"Spēles sākums un spēles pirmā puse bija ļoti nervoza. Bija manāms, ka mums kādu laiku nav bijušas spēles, trūkst spēļu pieredze," LHF citē Dobeles kluba galvenā trenera Sandra Veršakova teikto. "Pārāk daudz kļūdu, un tās mums maksāja vieglus zaudētus vārtus."
"Otrajā puslaikā viss mainījās, un spēle un rezultāts pagriezās uz mūsu pusi. Mēs ieradāmies šeit, lai uzvarētu, tas arī izdevās. Man bija svarīgi, lai mēs kā komanda spēlētu ne tikai uzbrukumā, bet arī aizsardzībā. Mēs paveicām labu darbu un dodamies mājās ar labu garastāvokli," piebilst treneris, norādot, ka komanda pēc spēles dosies atbalstīt volejbola izlasi cīņā pret Horvātiju.
Citā spēlē "Ogre" ar 27:35 (15:16) piekāpās "Granitas - Karys".
Latvijas komandā Artūrs Lazdiņš ar astoņiem vārtiem bija rezultatīvākais, Aļaksandrs Patcikailikams pievienoja sešus vārtus, Toms Lielais par vieniem mazāk, bet Rihards Leja iemeta trīs "golus".
Tikmēr "Latgols" ar 23:32 (10:17) zaudēja "Varsa - Stronglasa".
Jurijs Matvejenko ar septiņiem vārtiem bija rezultatīvākais "Latgols" spēlētājs, Roberts Rancāns un Normunds Seņkāns iemeta četrus "golus", bet pa trim pievienoja Eduards Malahovs un Aivars Strazds.
"Pēdējo spēli aizvadījām maijā, diemžēl starpsezonā arī nespēlējām nevienu draudzības spēli vai turnīru, tas bija manāms laukumā. Covid-19 dēļ vairāki spēlētāji nevarēja strādāt kopā ar komandu. Sastāvā šodien bija daudz jaunu spēlētāju, no kuriem diviem nebija arī spēļu prakses Latvijas handbola virslīgā. Nepārdzīvojam par zaudējumu, jo komandā bija jaunie spēlētāji, kuri guva pieredzi," pēc spēles atklāj "Latgols" stūrmanis Andrejs Narņickis.
Šosezon Baltijas Handbola līgā startēs 12 komandas. Igaunijai būs piecas vienības - "Tapa", "Viljandi", Rāsiku "Mistra", "Kehra" un Pelvas "Serviti", Lietuvu pārstāvēs Alītas "Varsa - Stronglasa", Kauņas "Granitas - Karys", Viļņas "Šviesa" un "Vilnius", bet Latviju - iepriekšējās sezonas Latvijas čempione Dobeles "Tenax", "Ogre" un Ludzas "Latgols".
Par iepriekšējās sezonas līgas uzvarētājiem kļuva Klaipēdas "Dragunas", kas finālā uzvarēja Viļņas "Švieša".
Latvijas komandas - Dobeles "Tenax", Rīgas "Celtnieks", "Ogre" un Ludzas "Latgols" - Covid-19 ierobežojumu dēļ bija spiestas pārtraukt dalību līgā.