"SynotTip" handbola Virslīgā jau trešo panākumu pēc kārtas guvusi HK "Ogre", kas svētdien savā laukumā ar 39:28 apspēlēja komandu HK "Vaiņode". Trešo reizi pēc kārtas Ogres komandā rezultatīvākais bija jaunpienācējs Toms Lielais, kurš šoreiz izcēlās, realizējot visus savus desmit metienus. Vēl vienā spēlē SK "Latgols" Ludzā uzņēma Rīgas komandu ASK/LSPA, ko pārspēja ar 31:30. Izšķirošos vārtus ludzāniešu uzvarai 59. minūtē guva Renārs Grebeņņikovs.

Ogrē notikušās spēles rezultātu jau 1. minūtē ar metienu vaiņodnieku vārtos atklāja Toms Lielais – 1:0. Viesi ar atbildi nekavējās – 3. minūtē Markuss Jurševskis atjaunoja neizšķirtu (1:1). Jāsaka, ka vadībā Vaiņodes komandai šajā mačā tā arī neizdevās izvirzīties, bet punkts punktā viņi spēja cīnīties tikai līdz 9. minūtei, kad pēc Matīsa Mickus vārtu guvuma rezultāts kārtējo reizi kļuva neizšķirts (4:4). Cīņas turpinājumā arī rezultātā izpaudās ogrēniešu pārsvars, kas pēc pirmā puslaika sasniedza sešus vārtus (18:12), bet visā spēlē HK "Ogre" uzvarēja ar 11 vārtu pārākumu – 39:28.

Ogres komandas vārtus jau trešo maču pēc kārtas lieliski sargāja galvenais treneris Andris Molotanovs. Rezultatīvākais viņa komandā ar desmit vārtu guvumiem bija Toms Lielais, kurš realizēja abus soda metienus. Ar sešiem goliem izcēlās Reinis Sļusarevs, pa pieciem vārtiem guva Edgars Iljinihs un Vjačeslavs Rutka, pa trim rezultatīviem metieniem izdarīja Renāts Hovratovičs, Jānis Bauze un Mārtiņš Dāvidnieks, bet pa diviem – Edijs Putniņš un Andris Pozņaks. Rezultatīvākais Vaiņodes komandā bija Oskars Pāvils, kurš realizēja 11 no 14 metieniem. Viņa brālis Ainārs Pāvils arī veica 14 metienus, bet trāpīja tikai pusi no tiem. Matīsam Mickum pieci goli, divi vārtu guvumi Rihardam Plūmem, bet pa golam iemeta Markuss Jurševskis, Gatis Taujēns un Jurģis Strēlis. HK "Ogre" pēc šīs uzvaras ar deviņiem punktiem nostiprinājās turnīra tabulas 3. vietā, bet "Vaiņodei" joprojām pieci punkti un sestā pozīcija.

