# Pagājušās sezonas Latvijas - Igaunijas bronzas fināla atkārtojumā kaimiņiem no Igaunijas neizdevās parādīt ne tuvu tik sīvu pretestību, kā tas bija izdevies aizvadītajā pavasarī. Šodien Rapla kaut cik līdzvērtīgi spēja nospēlēt tikai pirmajās piecās minūtēs, turpinājumā ogrēniešiem dominējot ātrā uzbrukuma basketbolā, kas ļāva visnotaļ ātri iekrāt lielu pārsvaru.
# Pirmajā puslaikā laukumā ļoti pamanāms bija amerikāņu leģionārs Breilons Reisons, kurš visnotaļ precīzi meta pats, kā arī izvērsa veiksmīgas sadarbības ar Kristapu Dārgo, kurš, savukārt, bija ļoti bīstams groza apakšā. Rezultatīvi uzbruka arī Rihards Zēbergs, "Ogres" basketbolistiem pirmo 20 minūšu laikā veicot divus deviņu punktu, kā arī pa vienam astoņu un septiņu punktu izrāvienam, kas lielajā pārtraukumā ļāva doties ar komfortablu 25 punktu pārsvaru - 65:40.
# Pēc 15 minūšu atpūtas mājinieki uz brīdi atrāvās arī 30 punktu attālumā (72:42), pēcāk gan lielos apgriezienus uzbrukumā nedaudz nometot un ļaujot uzspēlēt arī nominālajiem rezervistiem. Līdzvērtīgā un salīdzinoši mierīgā basketbolā Raplas vienība nedaudz pietuvojās, turpretim pēdējā ceturksnī ogrēnieši atkal sasniedza un pat pārsniedza 30 punktu pārsvara barjeru (99:57).
# "Ogres" rezultatīvākais basketbolists ar 18 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm bija Breilons Reisons, 17 punkti un septiņas bumbas zem groziem Kristapa Dārgā rēķinā. 15 punkti lietuvietim Pauļum Poškam, bet double-double - 11 punktus un 15 atlēkušās bumbas - nopelnīja kanādietis Emanuels Šeperds.
# Raplas komandā vislielākais spēles (34:27 minūtes) laiks latvietim Vanagam. Viņa rēķinā šodien 12 gūtie punkti, realizējot piecus no astoņiem metieniem no spēles. Pa 15 punktiem viesu sastāvā guva Markuss Rūbels un Svens Kaldre, kurš iekrāja arī sešas atlēkušās bumbas.
# Nākamo spēli "Ogre" aizvadīs izbraukumā Tallinā pret vietējo "TalTech".
"Ogre" - Raplas "Avis" 107:84 (30:19, 35:21, 19:20, 23:24)
Ogre: Reisons 18 (5 r.p.), Dārgais 17 (7 a.b.), Poška 15, Zēbergs 14, Pinete 12, Šeperds 11 (15 a.b.), Sirsniņš 7 (11 r.p.), Antrops 7, O. Bērziņš 4, Pozņaks 2, Jansons.
Rapla: S. Kaldre 15 (6 a.b.), Rūbels 15, Suts 13 (6 r.p.), Vanags 12, Makgils 11 (5 piez.), T. Kaldre 8 (5 piez.), Kardo Kilks 7, Vēlbs 3, Pērnapu, Karmo Kilks.