Abas komandas pēdējās spēlēs izcīnījušas vairāk uzvaras nekā piedzīvojušas zaudējumus, bet īpaši var izcelt Valmieras komandas trīs uzvaras četrās spēlēs, padarot februāra mēnesi par labāko šajā sezonā. Ogrēnieši sīvi cīnās ar "Ventspili" par otro vietu turnīra tabulā, bet valmierieši vēl cer uz pakāpšanos uz ceturto vietu. Abām komandām savu mērķu sasniegšanai vajadzēja tikt pie panākuma.
Spēli labāk sāka viesi, kuri nepilnās divās minūtēs veica septiņu punktu izrāvienu. Ervīnam Jonātam un Edmundam Elksnim izdevās atbildēt ar pieciem punktiem, bet izlīdzinājumu valmierieši panāca vien pirmās ceturtdaļas vidū (11:11). Uģis Pinete ar tālmetienu atkal izvirzīja vadībā "Ogri", bet vēlāk ar soda metieniem palielināja pārsvaru līdz pieciem punktiem (18:13). Ceturtdaļas pēdējās divās minūtēs "Valmiera Glass/ViA" sadeldēja deficītu, bet atkal precīzs no distances bija Pinete, kas ļāva "Ogrei" būt vadībā pēc 10 spēlētām minūtēm ar 23:18.
Otrās ceturtdaļas sākumā komandas apmainījās ar kļūdām, bet tad tālmetienu trāpīja Rinalds Sirsniņš. Ogrēnieši turpināja paļauties uz tālmetieniem, kas ļāva palielināt pārsvaru līdz 10 punktiem (32:22). Valmierieši spēja sadeldēt deficītu uz pusi, bet ceturtdaļas vidū spēle uzbrukumā iestrēga. Labāk neveicās arī viesiem, bet tomēr izdevās tikt pie pāris rezultatīviem uzbrukumiem (38:29). Tuvojoties puslaika izskaņai, Valmieras komandai atkal izdevās atspēlēties, pēc Elkšņa tālmetiena sadeldējot deficītu līdz trim punktiem (37:40). Pēc minūtes pārtraukuma Pinete un Māris Ziediņš apmainījās ar precīziem tālmetieniem, bet puslaiku līdz ar beigu signālu noslēdza Kristaps Dārgais - 46:40.
Otro puslaiku ar precīzu tālmetienu sāka Kārlis Apsītis, bet ar pieciem punktiem atbildēja Andre Vokers. Vokera un Dārgā sekmes uzbrukumā ļāva "Ogrei" saglabāt nelielu pārsvaru, kas pēc četrām spēlētām minūtēm bija septiņu punktu apmērā (56:49). Pēc Valtera Vēvera precīzā tālmetiena "Ogre" veica atbildes izrāvienu, iegūstot vairāk nekā 10 punktu pārsvaru (63:52). Vokers līdz trešās ceturtdaļas beigām turpināja diriģēt viesu uzbrukumu, bet valmierieši nepadevās. Ceturtdaļas izskaņā tālmetienu trāpīja Elksnis, uzstādot rezultātu pēc 30 spēlētām minūtēm - 65:76.
Ceturtās ceturtdaļas pirmās minūtes aizritēja "Ogres" zīmē. Viesi veica 10 punktu izrāvienu, kas principā izšķīra šīs spēles likteni (86:65). Valmieras komandā piecu minūšu laikā vienīgos trīs punktus guva Valters Vēveris, mājiniekiem zaudējot arī pēdējās cerības uz izglābšanos. Ceturtdaļas otrā puse vairs jau bija tikai formalitāte, "Ogrei" noslēdzot spēli ar pārliecinošu uzvaru - 103:77.
Uzvarētāju labā 26 punktus guva, septiņas rezultatīvas piespēles atdeva un sešas atlēkušās bumbas izcīnīja Andre Vokers, bet 21 punktu pievienoja Uģis Pinete, kurš trāpīja piecus no sešiem tālmetieniem. Valmieras komandā ar attiecīgi 17 un 16 punktiem atzīmējās Edmunds Elksnis un Kārlis Apsītis.