- Pērnaviešiem nācās iztikt bez viena no komandas līderiem Andra Mistera, kurš iepriekšējā spēlē izcīnītajā uzvarā ar 94:79 pār turnīra vicelīderi "Ventspili" pērnaviešu labā izcēlās ar 20 punktiem.
- Lielāko daļu no spēles priekšgalā atradās ogrēnieši, tomēr mājiniekiem neizdevās iegūt lielāku pārsvaru par astoņiem punktiem (20:12).
- Abas komandas kopā šovakar pieļāva 35 kļūdas, 18 reizes kļūdījās pērnavieši, savukārt 17 reizes - ogrēnieši.
- Uzbrukumā spilgtu sniegumu ogrēniešu rindās parādīja Uģis Pinete, kurš realizēja četrus no septiņiem tālmetieniem, kopumā gūstot 15 punktus. 16 punkti veterāna Rinalda Sirsniņa rēķinā, savukārt 12 punktus iemeta Rihards Zēbergs, kurš lielu darba apjomu padarīja arī aizsardzībā, sedzot viesu līderi Mihkelu Kirvesu.
- "Pärnu Sadam" rindās ar 20 punktiem rezultatīvākais bija amerikānis Alteriks Džilberts, kamēr double-double - 19 punktus un 11 atlēkušās bumbas - sakrāja Kirvess. 16 punkti Roberta Valges kontā.
- Spēles galotnē divarpus minūtes pirms pamatlaika beigām ļoti sarežģītu tālmetienu realizēja ogrēniešu veterāns Rinalds Sirsniņš, panākot 66:63. Pēcāk svarīgā epizodē no tālās distances precīzs bija arī šovakar klusējušais lietuvietis Pauļus Poška (69:65), mirkļus iepriekš Kirvesam pēc diskutabla "Ogres" pārkāpuma divreiz kļūdoties no soda līnijas.
- Pērnaviešus viena metiena attālumā pēdējās minūtēs noturēja Džilberta un Valges veiksmīgie uzbrukumi. Pēdējās sekundēs "Ogre" sāna auta izspēlē pieļāva rupju kļūdu, izmetot bumbu ārpus laukuma. "Pärnu Sadam" tika pie iespējas izlīdzināt rezultātu, tomēr Kirvesa tālmetiens mērķi nesasniedza.
"Ogre" - "Pärnu Sadam" 74:71 (20:17, 14:13, 14:13, 26:28)
Ogre: Sirsniņš 16 (7ab, 7kļ), Pinete 15 (5ab), Zēbergs 12 (6rp, 4piez), Juciks 9 (6ab, 4kļ), Dārgais 8 (7ab, 4kļ, 5piez), Antrops 6 (4piez), Poška 3, Niksons 3, Pozņaks 2, O. Bērziņš, Magone.
Pērnava: Džilberts 20 (4rp, 5piez), Kirvess 19 (11ab), Valge 16 (4ab), Konotsuks 5 (4piez), Tamms 5, Posts 4 (4ab, 5rp, 5kļ), Lotuss 2, Āvs, Kasks, Kūsmā.