- Ogrēnieši laukumā dominēja spēles otrajā un trešajā desmitminūtē, sakaujot Tallinas "TalTech" un sasniedzot apvienotās līgas "Final Four" - 85:69 (19:20, 25:13, 22:12, 19:24).
- Rezultatīvākie ar 13 punktiem bija Rihards Zēbergs un Mats Juciks. Lietuviešu garā gala basketbolists nepilnās 16 minūtēs noformēja double-double, savācot desmit bumbas zem groziem - astoņas (!) uzbrukumā. Renārs Magone un Kristaps Dārgais sameta pa desmit punktiem, otrajam izcīnot deviņas atlēkušās bumbas. Rinalds Sirsniņš bez pieciem gūtajiem punktiem atdeva deviņas piespēles un pārtvēra trīs bumbas.
- Tallinas Tehniskās universitātes kluba rindās produktīvākais bija Olivers Metsalu, sametot 17 punktus. Indreks Kajupanks atzīmējās ar 16 punktiem, bet 14 punkti un trīs bloķēti metieni Tomasam Rādikam.
- Igaunijas komandai šovakar nepalīdzēja vienīgais leģionārs un kluba rezultatīvākais basketbolists Brendons Čildress, kurš pirmās ceturtdaļfināla spēles beigās iedzīvojās savainojumā.
- "Ogre" un "VEF Rīga" pagaidām ir divas vienīgās komandas, kuras apvienotās līgas labāko četriniekā spējušas iekļūt visas trīs reizes, kad sadalīts turnīra medaļu komplekts.
- 9. aprīlī "Final Four" ietvaros "Arēnā Rīga" ogrēnieši pusfinālā sacentīsies tieši pret VEF basketbolistiem.