Uzvarētāju labā pa 17 punktiem guva Mats Juciks un Jānis Antrops, kuriem arī attiecīgi astoņas atlēkušās un sešas rezultatīvas piespēles. Savukārt Kristaps Dārgais palika triju rezultatīvu piespēļu attālumā no "triple-double" - 16 punkti un 17 atlēkušās bumbas. Uģis Pinete sakrāja 15 punktus.
Mājiniekiem 16 punktus guva Jonass Jerveleinens un 13 punktus - Eriks Šmalcs, kurš sakrāja arī pa piecām rezultatīvām piespēlēm, personiskajām piezīmēm un izprovocētiem pārkāpumiem.
Ogrēniešiem šosezon uzvaras mijas ar zaudējumiem. Pēdējā mačā pirms sestdienas gan izdevās izcīnīt uzvaru, pēc zaudējumiem "Ventspilij" un "VEF Rīga" ar 74:67 viesos pārspējot Ronalda Zaķa pārstāvēto Hābnēmes "Viimsi".
"Kalev" veicas daudz sliktāk, neveiksmju sērijai pirms sestdienas zaudējuma sasniedzot 11 spēles. Pēdējā cīņā 4.februārī izbraukumā tika zaudēts "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" (62:77).
Pirmā apļa cīņā Ogrē mājinieki bija pārāki ar 106:80.
LIBL pamatturnīrā komandas līdz 20.martam aizvadīs divu apļu turnīru. Astoņas labākās piedalīsies ceturtdaļfināla sērijās, uzvarētājus noskaidrojot divu spēļu summā. LIBL čempionus paredzēts noskaidrot finālčetrinieka turnīrā. Savukārt sezonu noslēgs Latvijas un Igaunijas čempionātu izslēgšanas spēles.
LIBL čempionātā 2021./22.gada sezonā piedalās 14 komandas - sešas Latvijas vienības - "VEF Rīga", "Ogre", "Ventspils", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Latvijas Universitāte" un "Liepāja", kā arī astoņas Igaunijas komandas - Tallinas "Kalev"/"Cramo", Raplas "Avis Utilitas", "Parnu Sadam", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Rakveres "Tarvas", Tallinas "Kalev", "TalTech"/"Optibet" un Hābnēmes "Viimsi".