57 sekundes pirms puslaika beigām Zaķis nopelnīja otru tehnisko piezīmi un devās uz ģērbtuvēm, bet trešās ceturtdaļas vidū mājinieki varēja sākt laist laukumā rezervistus.
Uzvarētāju labā 19 punktus sakrāja Renārs Magone, kurš trāpīja grozā visus četrus tālmetienus. 15 punktus un sešas atlēkušās bumbas sakrāja Mats Juciks, 14 punktus un astoņas atlēkušās bumbas - Lauris Blaus, kurš spēli priekšlaicīgi beidza ar piecām piezīmēm, bet 11 punktus guva Uģis Pinete.
Zaķis nedaudz vairāk kā 13 minūtēs guva 12 punktus, bet par rezultatīvāko viesu rindās kļuva Devins Heriss, gūstot 14 punktus.
Ogrēnieši bija izcīnījuši panākumus pēdējās piecās no sešām spēlēm, pēc zaudējuma viesos pret "Kalev"/"Cramo" (69:94) pēdējā no tām trešdien mājās ar 93:79 pieveicot LU.
Turnīra tabulā līdere ar 22 uzvarām 24 mačos ir "VEF Rīga" komanda, kurai ar 19 panākumiem 22 dueļos seko "Ventspils". Tallinas "Kalev"/"Cramo" sakrājusi 20 uzvaras 24 spēlēs, bet "Viimsi" ar bilanci 16- atkāpusies uz piekto vietu. "Ogre" uzvarējusi 13 no 22 cīņām un ir sestā, bet Raplas "Avis Utilitas" ar desmit panākumiem 22 mačos ir astotā. Valmieras basketbolisti ar bilanci 7-16 ir desmitie, bet LU ar sešiem panākumiem 23 mačos - vienpadsmitie, kamēr "Liepāja" ar piecām uzvarām 23 cīņās ir vēl vienu vietu zemāk.
LIBL pamatturnīrā komandas līdz 20.martam aizvadīs divu apļu turnīru. Astoņas labākās piedalīsies ceturtdaļfināla sērijās, uzvarētājus noskaidrojot divu spēļu summā. LIBL čempionus paredzēts noskaidrot finālčetrinieka turnīrā. Savukārt sezonu noslēgs Latvijas un Igaunijas čempionātu izslēgšanas spēles.
LIBL čempionātā 2021./22.gada sezonā piedalās 14 komandas - sešas Latvijas vienības - "VEF Rīga", "Ogre", "Ventspils", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Latvijas Universitāte" un "Liepāja", kā arī astoņas Igaunijas komandas - Tallinas "Kalev"/"Cramo", Raplas "Avis Utilitas", "Parnu Sadam", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Rakveres "Tarvas", Tallinas "Kalev", "TalTech"/"Optibet" un Hābnēmes "Viimsi".