# "Ogrei" jau pēc puslaika bija 16 punktu deficīts. Zaudējuma iemesli meklējami pašu pielaistajās 20 kļūdās un sāncenšu izcilajos tālmetienos. "TalTech" no distances uzbruka ar 50% precizitāti, realizējot 18 trejačus.
# Latvijas komandas sastāvā rezultatīvākais ar 14 punktiem bija Jānis Antrops. Viņam ar attiecīgi 13 un 12 punktiem piebalsoja leģionāri Breilons Reisons un Emanuels Šeperds, kura kontā arī desmit atlēkušās bumbas.
# Ja Tallinas komanda no distances uzbruka ar apbrīnojamu vērienu, tad "Ogre" realizēja tikai katru ceturto tālmetienu. Neveiksmīga spēle šajā aspektā Rinaldam Sirsniņam – viņš izdarīja desmit trīspunktu metienus, bet trāpīja divus. Sezonas ievadā saspēles vādītājs no distances metis 3/15.
# "Ogrei" tas bija pirmais zaudējums divās spēlēs, bet "TalTech" sezonas ievadā paņēmusi jau divu Latvijas komandu skalpus. Atklāšanas mačā tika pārspēti Valmieras basketbolisti.
Ogre: Antrops 14, Reisons 13, Šeperds 12, Sirsniņš 10, Zēbergs 7, Pinete 7, Dārgais 4, Poška 2, Jansons 2, Bērziņš 2