Ceturtdiena, 09.10.2025 21:55
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:55
Elga, Elgars, Helga
Sestdiena, 9. oktobris, 2021 20:47

"Ogre" Tallinā ielaiž 18 tālmetienus un 103 punktus, ciešot pamatīgu zaudējumu

sportacentrs.com
"Ogre" Tallinā ielaiž 18 tālmetienus un 103 punktus, ciešot pamatīgu zaudējumu
Sestdiena, 9. oktobris, 2021 20:47

"Ogre" Tallinā ielaiž 18 tālmetienus un 103 punktus, ciešot pamatīgu zaudējumu

sportacentrs.com

Sestdienas vakarā Latvijas un Igaunijas apvienotajā basketbola līgā pamatīgu zaudējumu piedzīvoja "Ogre", kas izbraukumā ar 73:103 piekāpās "TalTech".

# "Ogrei" jau pēc puslaika bija 16 punktu deficīts. Zaudējuma iemesli meklējami pašu pielaistajās 20 kļūdās un sāncenšu izcilajos tālmetienos. "TalTech" no distances uzbruka ar 50% precizitāti, realizējot 18 trejačus.

# Latvijas komandas sastāvā rezultatīvākais ar 14 punktiem bija Jānis Antrops. Viņam ar attiecīgi 13 un 12 punktiem piebalsoja leģionāri Breilons Reisons un Emanuels Šeperds, kura kontā arī desmit atlēkušās bumbas.

# Ja Tallinas komanda no distances uzbruka ar apbrīnojamu vērienu, tad "Ogre" realizēja tikai katru ceturto tālmetienu. Neveiksmīga spēle šajā aspektā Rinaldam Sirsniņam – viņš izdarīja desmit trīspunktu metienus, bet trāpīja divus. Sezonas ievadā saspēles vādītājs no distances metis 3/15.

# "Ogrei" tas bija pirmais zaudējums divās spēlēs, bet "TalTech" sezonas ievadā paņēmusi jau divu Latvijas komandu skalpus. Atklāšanas mačā tika pārspēti Valmieras basketbolisti.

Ogre: Antrops 14, Reisons 13, Šeperds 12, Sirsniņš 10, Zēbergs 7, Pinete 7, Dārgais 4, Poška 2, Jansons 2, Bērziņš 2

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?