Regulārās sezonas noslēdzošo cīņu Ulda Švēdes trenētie ogrēnieši aizvadīs sestdien, kad pulksten 17:00 savā laukumā uzņems Rakveres "Tarvas", kas par izslēgšanas spēlēm vairs necīnās.
"Ogre" - "Liepāja" 90:76 (23:13, 16:26, 29:7, 22:30)
Ogre: Juciks 20 (2 bm), Dārgais 17, Sirsniņš 10 (11 rp), Magone 10, Bērziņš 7 (4 pb), Niksons 6, Pinete 6, Antrops 5 (4 pb), Pozņaks 5, Blaus 4, Poška (9 ab).
Liepāja: Šiliņš 17 (10 ab), Hlebovickis 13 (3 pb), Raimo 12 (4 pb), Bērziņš 11, Krastiņš 9 (5 rp), Jakubauskis 6, Vītols 5, Salmiņš 3, Vuciņš.