Trešdiena, 23. marts, 2022 21:07

"Ogre" trešajā ceturtdaļā sakauj "Liepāju", turpina cīņu par piekto vietu

"Pafbet" Latvijas un Igaunijas apvienotā čempionāta mačā basketbola klubs "Ogre" šovakar trešajā ceturtdaļā dominēja un izcīnīja 15. panākumu, savā laukumā apspēlējot "Liepāju", kurai tā bija pamatturnīra noslēdzošā cīņa - 90:76 (23:13, 16:26, 29:7, 22:30).

Regulārās sezonas noslēdzošo cīņu Ulda Švēdes trenētie ogrēnieši aizvadīs sestdien, kad pulksten 17:00 savā laukumā uzņems Rakveres "Tarvas", kas par izslēgšanas spēlēm vairs necīnās.

"Ogre" - "Liepāja" 90:76 (23:13, 16:26, 29:7, 22:30)
Ogre: Juciks 20 (2 bm), Dārgais 17, Sirsniņš 10 (11 rp), Magone 10, Bērziņš 7 (4 pb), Niksons 6, Pinete 6, Antrops 5 (4 pb), Pozņaks 5, Blaus 4, Poška (9 ab).
Liepāja: Šiliņš 17 (10 ab), Hlebovickis 13 (3 pb), Raimo 12 (4 pb), Bērziņš 11, Krastiņš 9 (5 rp), Jakubauskis 6, Vītols 5, Salmiņš 3, Vuciņš.

