“Ogre United 2” – Rīgas čempionāta bronzas medaļniece

“Ogre United 2” – Rīgas čempionāta bronzas medaļniece
Pagājušās nedēļas nogalē noslēdzās Rīgas futbola čempionāts, kas reizē bija Latvijas Futbola federācijas organizētais Latvijas čempionāta 3. līgas Rīgas reģiona jeb Centra zonas turnīrs. Turnīrā piedalījās 12 komandas un par čempioni kļuva “Babīte SK”, bet lielisku sniegumu sezonas gaitā parādīja arī “Ogre United-2”, kas izcīnīja trešo vietu, bet pie bronzas medaļām tika, pateicoties spēcīgam finiša spurtam turnīra noslēgumā.

Ogrēnieši pabeidza čempionātu ar 42 punktiem, tikai par četriem punktiem atpaliekot no sudraba ieguvējas “Riga United FC” (46). Izšķirošu lomu spēlēja tieši noslēdzošais posms – pēdējās piecās spēlēs “Ogre United-2” izcīnīja četras uzvaras un vienu neizšķirtu, tādējādi iekrājot 13 no maksimāli iespējamajiem 15 punktiem.

Īpaši jāatzīmē sensacionālā uzvara pār turnīra līdervienību “Babīte SK” (4:0), kas kļuva par vienīgo šīs sezonas zaudējumu čempionei. 

Bronzas sezonu papildina arī individuālais ieguldījums – turnīra labākā aizsarga balvu saņēma ogrēnietis Sandis Sparāns, kurš ar stabilu sniegumu palīdzēja komandai noturēt līderes statusu aizsardzībā.

