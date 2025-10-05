“Ogre United 2” – Rīgas čempionāta bronzas medaļniece

Ogrēnieši pabeidza čempionātu ar 42 punktiem, tikai par četriem punktiem atpaliekot no sudraba ieguvējas “Riga United FC” (46). Izšķirošu lomu spēlēja tieši noslēdzošais posms – pēdējās piecās spēlēs “Ogre United-2” izcīnīja četras uzvaras un vienu neizšķirtu, tādējādi iekrājot 13 no maksimāli iespējamajiem 15 punktiem.
Īpaši jāatzīmē sensacionālā uzvara pār turnīra līdervienību “Babīte SK” (4:0), kas kļuva par vienīgo šīs sezonas zaudējumu čempionei.
Bronzas sezonu papildina arī individuālais ieguldījums – turnīra labākā aizsarga balvu saņēma ogrēnietis Sandis Sparāns, kurš ar stabilu sniegumu palīdzēja komandai noturēt līderes statusu aizsardzībā.